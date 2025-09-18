Bremen: Steffen lobt gute Stimmung und Boniface

SID 18.09.2025 • 12:59 Uhr Der Coach des SV Werder will den Aufwärtstrend mit seinem Team fortsetzen.

Nach dem Befreiungsschlag beim 4:0-Erfolg über Borussia Mönchengladbach will Trainer Horst Steffen den positiven Lauf mit Werder Bremen unbedingt fortsetzen. "Ich nehme diese Stimmung gerne mit und zeige das auch gerne", sagte Steffen vor der Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky), warnte aber auch vor verfrühter Euphorie: "Wir müssen gegen Freiburg einiges tun, damit diese gute Stimmung so weiter da bleibt."

{ "placeholderType": "MREC" }

Ob Top-Neuzugang Victor Boniface nach seinem gelungenen Debüt erstmals in der Startelf stehen wird, ließ Steffen zunächst offen. Er sei aber grundsätzlich "zuversichtlich" und freue sich über den Einstand des Nigerianers, dem in Gladbach ein Assist gelang: "Er darf weitermachen und wir dürfen uns auch weiter freuen. Wir sind froh, dass er da ist und schon eine Duftmarke gesetzt hat." Verteidiger Niklas Stark hingegen fällt erneut aus – diesmal nicht mehr gesperrt, sondern aufgrund von Hüftproblemen.