Bundesliga: BVB-Fans wüten über neues Trikot

Vincent Wuttke 13.09.2025 • 16:50 Uhr Das neue BVB-Trikot sorgt für mächtig Wirbel. Die Fans machen ihrem Ärger mit einem eindeutigen Banner Luft.

Während der Bundesliga-Partie beim 1. FC Heidenheim haben die Fans von Borussia Dortmund ihrem Ärger deutlich Luft gemacht. Auslöser für den Frust ist das neue Auswärtstrikot, das die Stars von Borussia Dortmund erstmals in der Bundesliga trugen.

Ausrüster Puma bekam vor wenigen Tagen bereits in den Sozialen Medien die Wut über das ungewöhnliche und viel in Grau gehaltene Shirt zu spüren.

BVB-Fans wüten wegen Trikot

Nun legten die Anhänger im Stadion nach. „Grau bleibt im Leben alle Theorie. Borussia bleibt Schwarz-Gelb. Das grausamste Trikot der Liga“, war im Fanblock auf einem Banner zu lesen.

Immerhin: Der Start im neuen Dress glückte. Schon zur Pause führte Dortmund 2:0. Serhou Guirassy (33.) und Maximilian Beier (45.+6) trafen. Zudem spielte Heidenheim früh in Unterzahl nach der Roten Karte gegen Budu Zivzivadze (22.).

