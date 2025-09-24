Bundesliga: BVB greift bei Nmecha ein

SPORT1 24.09.2025 • 11:16 Uhr Felix Nmecha polarisiert wiederholt durch Beiträge in den sozialen Medien. Künftig will der BVB bei seinem Profi genauer hinschauen.

Felix Nmecha steht bei Borussia Dortmund künftig offenbar besonders unter Beobachtung.

Wie die Sport Bild berichtete, sollen die BVB-Bosse Lars Ricken und Sebastian Kehl dem Profi in einem persönlichen Gespräch vermittelt haben, dass er künftig Posts in den sozialen Medien vorher absegnen lassen müsse.

Begründet wird diese Maßnahme durch die wiederholt polarisierenden Beiträge des BVB-Stars.

Zuletzt hatte Nmecha nach dem Attentat auf den rechtskonservativen Trump-Anhängers Charlie Kirk sein Mitgefühl in den sozialen Medien ausgedrückt. Aufgrund der radikalen und polarisierenden Aussagen von Kirk sorgte dies für großen Wirbel rund um die Personalie Nmecha.

Dem Bericht zufolge unterstütze der BVB zwar weiterhin die freie Meinungsäußerung, dennoch sollen Social-Media-Experten Nmecha künftig auf mögliche Reaktionen der Öffentlichkeit hinweisen, um Unruhe im Umfeld des Vereins zu vermeiden.

Erster Nmecha-Wirbel schon kurz nach BVB-Wechsel

Nmecha wechselte im Sommer 2023 für rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Dortmund und sorgte bereits kurz darauf für Aufruhr. Der streng gläubige Christ veröffentlichte bei Instagram Beiträge, die von einigen Beobachtern als homophob und queerfeindlich eingeordnet wurden.

Vor diesem Hintergrund weist die Sport Bild zusätzlich darauf hin, dass „in sämtlichen Verträgen der BVB-Profis ein Passus verankert ist, der darauf hinweist, dass die Spieler nicht gegen die Grundwerte des Vereins verstoßen dürfen.“