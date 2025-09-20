Bundesliga heute: Augsburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 12:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (20.09.2025, 15:30 Uhr) bittet der FC Augsburg den 1. FSV Mainz 05 in der WWK-Arena zum vierten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Auf der Trainerbank der Fuggerstädter sitzt seit Sommer Sandro Wagner, bei den Rheinhessen lenkt Bo Henriksen die Geschicke. Historisch betrachtet hat Augsburg zuletzt Mühe mit Mainz: In den vergangenen drei direkten Duellen gelang den Schwaben kein Sieg (ein Remis, zwei Niederlagen). Eine längere Durststrecke hatten die FCA-Fans nur von 2014 bis 2017 zu verkraften, als sogar sieben Partien in Folge ohne Dreier gegen die 05er blieben.

Augsburg - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die aktuelle Formkurve der Hausherren zeigt steil nach unten. Saisonübergreifend verlor Augsburg sechs der letzten sieben Bundesligaspiele – Negativrekord in diesem Zeitraum. Vor allem vor eigenem Publikum hakt es: Nur ein Punkt aus den jüngsten fünf Heimauftritten, drei Pleiten am Stück und die drohende Einstellung des Vereinsminusrekords von vier Heimniederlagen in Serie unterstreichen die Schieflage. Auffällig ist zudem die robuste Gangart: Mit 44 Fouls und zwölf Gelben Karten führt der FCA beide Liga-Ranglisten an. Hoffnungsträger bleibt Neuzugang Fabian Rieder, der bei seinem Debüt am Millerntor gleich mit dem ersten Bundesliga-Schuss für Augsburg traf – kurioserweise hatte er sein einziges Tor für den VfB Stuttgart im Vorjahr ebenfalls gegen Mainz und Torhüter Robin Zentner erzielt.

Mainz 05 mit stabiler Defensive, aber Ladehemmung im Angriff

Auch Mainz 05 reist nicht mit breiter Brust an: Nur ein Sieg aus den letzten zwölf Bundesligapartien (sechs Unentschieden, fünf Niederlagen) spricht eine deutliche Sprache. Dennoch steht Henriksens Team aktuell defensiv besser da als Augsburg: Drei Gegentore nach drei Spieltagen – nur der FC Bayern kassierte weniger. Offensiv hakt es dafür gewaltig, denn trotz eines Expected-Goals-Werts von 4,4 sprang bislang nur ein Treffer heraus. Dominik Kohr ist der meistgefoulte Profi der Liga (zwölfmal), wartet aber gleichzeitig seit fünf Spielen auf seine 100. Gelbe Karte im Oberhaus. Eine weiße Weste blieb Mainz letztmals im Februar gegen St. Pauli, seither klingelte es 14 Bundesligapartien in Serie im eigenen Netz.

xG-Gegensätze und ein Blick voraus: Augsburg effizient, Mainz glücklos

Statistisch prallen zwei Extreme aufeinander: Augsburg übertrifft seinen Expected-Goals-Wert um 3,4 (sechs Tore bei 2,6 xG) und gehört damit zu den effizientesten Teams der Liga. Mainz hingegen unterbietet seine 4,4 xG um exakt denselben Wert und steht mit nur einem Tor da. Auffällig ist zudem das Standardverhalten: Die 05er kassierten noch keinen Gegentreffer nach ruhenden Bällen, während Augsburg bereits dreimal nach Standards das Nachsehen hatte. Am Rande sei erwähnt, dass Stürmer Budu Zivzivadze vom 1. FC Heidenheim nach seiner Roten Karte drei Spiele gesperrt wurde und damit auch das in Kürze anstehende Heimspiel gegen den FCA verpasst – eine Personalie, die für Sandro Wagner bei der weiteren Planung eine Rolle spielen dürfte.

Wird FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.