Bundesliga heute: Bayern - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 15:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Partien könnte der FC Bayern München am Samstag erstmals in seiner Vereinsgeschichte drei Bundesliga-Spielzeiten in Serie mit jeweils drei Erfolgen eröffnen.

Die Münchner führten ligaweit bereits nach Spieltag zwei sowohl bei den erzielten Treffern (neun) als auch bei Schüssen auf das gegnerische Tor (20) und dem Expected-Goals-Wert (6,0).

Trotz dieser Dominanz bekam das Team von Vincent Kompany schon acht Gelbe Karten – Höchstwert zusammen mit Augsburg. Für die anstehende Champions-League-Saison taxiert der Opta-Supercomputer die Titelchancen des deutschen Rekordmeisters allerdings nur auf 4,3 Prozent; im europäischen Vergleich rangiert Bayern damit auf Platz acht.

Bayern - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Trainer Vincent Kompany ist das Topspiel in der Allianz Arena ein emotionales Duell: Zwischen 2006 und 2008 bestritt der Belgier 51 Pflichtspiele im Trikot des Hamburger SV, ehe er den Schritt zu Manchester City wagte.

Mit aktuell 2,44 Punkten pro Ligapartie ist Kompany als Bayern-Coach bereits der drittbeste in der Klubhistorie nach Pep Guardiola und Hansi Flick.

Personell kann er weiter auf seinen formstarken Offensivkern bauen: Michael Olise traf zuletzt sechs Bundesliga-Spiele in Folge, Luis Díaz könnte mit einem weiteren Tor zum erst vierten Bayern-Neuzugang werden, der in seinen ersten drei Ligaeinsätzen für den FCB trifft und Harry Kane hat gegen alle bisherigen 19 Bundesliga-Gegner eingenetzt – der HSV wäre Nummer 20.

HSV mit Negativserie

Aufsteiger Hamburger SV reist mit einer statistischen Hypothek nach München: Seit dem 1:0-Heimerfolg vom September 2009 wartet der HSV auf einen Sieg gegen den Rekordmeister, aus den jüngsten 19 Pflichtspielen sprang lediglich ein Remis heraus – bei einer Tordifferenz von 7:71.

Auch Topspiel-Erfahrungen am Samstagabend liegen den Norddeutschen nicht: Nur eine der vergangenen 16 Partien dieser Kategorie gewann der HSV (1:0 bei Schalke 2011).

Zudem fehlt in der Allianz Arena der gesperrte Giorgi Gocholeishvili, während die Mannschaft von Merlin Polzin nach zwei torlosen Partien noch auf ihren ersten Treffer der Saison wartet und mit gerade einmal vier Torschüssen sowie einem xG-Wert von 0,8 den ligaweit niedrigsten Offensivoutput aufweist.

Kimmichs Akademie, Díaz-Serie und historische Offensivmarken

Abseits des Rasens sorgt Joshua Kimmich für positive Schlagzeilen: Der Nationalmannschaftskapitän eröffnet an diesem Wochenende in seiner Heimat Rottweil die „Kimmich Academy“, die Talente zwischen sechs und 14 Jahren fördern soll.

Auf dem Platz will der Mittelfeldchef dazu beitragen, dass Bayern seine beeindruckende Serie gegen den HSV ausbaut: 65 Bundesliga-Siege stehen bereits zu Buche, nur gegen Stuttgart feierte der FCB mehr Erfolge.

Insgesamt erzielten die Münchner 247 Tore gegen Hamburg – Ligarekord eines Klubs gegen einen bestimmten Gegner. Gewinnt Bayern auch das zehnte Heimspiel in Folge gegen die Rothosen, würde die jüngste Bilanz in der Allianz Arena auf 30 Punkte bei 52:3 Toren anwachsen.

Wird FC Bayern München gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bayern München gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.