Bundesliga heute: Bremen - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Werder Bremen geht mit breiter Brust in das Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag (20.09.2025, 15:30 Uhr) im Weserstadion. Unter Trainer Horst Steffen blieb Bremen in den vergangenen fünf Heimpartien ungeschlagen (2 Siege, drei Remis) und hielt dabei viermal die Null – ligaweit geteilter Bestwert seit Anfang April. Besonders das 4:0 bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende sorgte für Schlagzeilen: Es war Werders höchster Erfolg seit zwei Jahren und leitete in Gladbach die Trennung von Coach Gerardo Seoane ein. Mit nun acht Treffern stellt Bremen hinter dem FC Bayern die zweitbeste Offensive der Liga.

Bremen - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Julian Schuster reist mit seinem Team ohne Johan Manzambi an die Weser. Der 19-Jährige wurde nach seiner Roten Karte beim 3:1-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart für zwei Spiele gesperrt und fehlt damit im Bremer Weserstadion. Es war der erste Dreier der Saison für die Breisgauer, die ihr einziges Auswärtsspiel bislang mit 1:4 in Köln verloren. Hoffnungsträger ist Igor Matanovic: Der Neuzugang traf bei seinem Bundesliga-Debüt doppelt und sorgte dafür, dass Freiburg schon drei Joker-Tore auf dem Konto hat – Ligaspitze.

Offensive Feuerkraft trifft auf Keeper mit Sorgenwerten

Während Werders Samuel Mbangula beim Gladbach-Spiel seine ersten beiden Scorerpunkte für Grün-Weiß sammelte, präsentiert sich auch Romano Schmid in Torlaune: Drei Treffer in den letzten vier Ligapartien, zwei davon vom Punkt. Freiburg hält mit den gefährlichsten Einwechselspielern der Liga dagegen, kassierte jedoch schon acht Gegentore – geteilter Höchstwert mit Union Berlin. Die Torhüter beider Klubs haben bislang Schwierigkeiten: Mio Backhaus unterlief bei Werder sieben Gegentore bei 4,76 xGoTc (-2,24), Freiburgs Noah Atubolu kommt auf acht Gegentreffer bei 5,72 xGoTc (-2,28). Mit Fangquoten von 36 % (Backhaus) und 39 % (Atubolu) sind sie die schwächsten Keeper der bisherigen Saison.

Direkte Bilanz zuletzt klar pro Sport-Club

Trotz Werders positiver Formkurve spricht die jüngste Statistik für den SC Freiburg: Fünf der letzten sechs Bundesliga-Duelle entschieden die Breisgauer für sich, nur gegen den VfL Bochum holten sie im selben Zeitraum noch einen Sieg mehr (6). Bremen verlor seit Beginn der Spielzeit 2022/23 nur gegen den FC Bayern ebenso häufig wie gegen Freiburg. Vor ausverkauftem Weserstadion wird nun sichtbar, ob Werder seine Serie ausbauen kann oder ob Freiburg den erfolgreichen Trend im direkten Vergleich fortsetzt.

