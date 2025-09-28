Bundesliga heute: Freiburg - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 28. September 2025, empfängt der Sport-Club Freiburg um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim im Europa-Park Stadion. An der Seitenlinie stehen sich mit Julian Schuster und Christian Ilzer zwei Trainer gegenüber, die ihre Teams in sehr unterschiedlichen Ausgangslagen übernehmen mussten. Historisch spricht viel für die Breisgauer: Hoffenheim gewann nur eines der letzten zwölf Bundesliga-Duelle mit dem SCF (drei Unentschieden, acht Niederlagen) und wartet seit Dezember 2021 auf einen Erfolg gegen Freiburg. Seitdem blieb die TSG in sieben Ligaspielen in Folge sieglos gegen den heutigen Gastgeber.

Freiburg - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der SCF reist mit ordentlich Rückenwind in den Spieltag. Nach dem 2:1-Zittersieg gegen den FC Basel in der Europa League feierte Freiburg den dritten Pflichtspiel-Erfolg in Serie. Schusters Elf traf in jedem der vergangenen 13 Bundesliga-Spiele – die längste Freiburger Torserie seit 2010. Schlüsselspieler Vincenzo Grifo steht bei 67 Bundesliga-Treffern für den SC und benötigt nur noch zwei Tore, um Nils Petersen als Rekordschützen einzuholen. Torhüter Noah Atubolu unterstrich seine Galaform mit dem fünften gehaltenen Strafstoß in Folge – ein alleiniger Bundesliga-Rekord.

Hoffenheim stark auf Reisen, anfällig in der Defensive

Christian Ilzer kann sich bislang vor allem auf die Auswärtsstärke der Kraichgauer verlassen. Die TSG blieb saisonübergreifend erstmals unter dem Österreicher in vier Bundesliga-Gastspielen nacheinander ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis) und gewann beide bisherigen Auswärtspartien dieser Saison. Fisnik Asllani verbuchte alle vier Scorerpunkte 2025/26 in fremden Stadien, ligaweit übertrifft ihn nur Bayerns Harry Kane (fünf). Offensiv überzeugt Hoffenheim mit der besten Flankengenauigkeit der Liga (38 Prozent), defensiv jedoch kassierte das Team bereits zehn Gegentreffer – Ligahöchstwert 2025 – und ist bei Standards besonders verwundbar (acht Gegentore nach ruhenden Bällen).

Schlüsselduelle und statistische Brennpunkte

Der Vergleich von Freiburgs Standardstärke (vier Standardtreffer) mit Hoffenheims Schwäche in diesem Segment könnte spielentscheidend werden. Auf der Torhüter-Position kommt es zum Duell der Elfmeter-Spezialisten: Atubolu hält aktuell historisch gut, Oliver Baumann hat mit 16 parierten Strafstößen Platz vier in der All-Time-Liste inne. Im offensiven Zentrum strebt Grifo gegen seinen Lieblingsgegner nach weiteren Scorerpunkten (drei Tore, acht Assists in der Bundesliga gegen Hoffenheim). Auf der Gegenseite soll Asllani seine Auswärtsserie verlängern, unterstützt von präzisen Flanken aus dem Hoffenheimer Mittelfeld.

Wird Sport-Club Freiburg gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird SCF gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Sport-Club Freiburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.