Bundesliga heute: Freiburg - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 12:30 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der Sport-Club Freiburg und der VfB Stuttgart aufeinandertreffen, fällt eine Statistik sofort ins Auge: In 46 Bundesliga-Duellen endete diese Paarung nur fünfmal unentschieden – die geringste Remis-Quote (11 Prozent) aller Begegnungen, die so häufig stattfanden.

Aktuell haben die Schwaben gegen die Breisgauer die Nase vorn, drei der letzten vier Partien gewann das Team von Trainer Sebastian Hoeneß, nachdem zuvor sechs Spiele in Serie an Freiburg gegangen waren.

Julian Schuster erlebt einen schwierigen Saisonbeginn: Erstmals seit sieben Jahren startete Freiburg mit zwei Niederlagen, dabei kassierte der SC bereits sieben Gegentore – nur 1996/97 war die Defensive zu diesem Zeitpunkt genauso anfällig.

Zudem geht der Sport-Club erstmals seit dem 18. Spieltag 2014/15 als Tabellenletzter in einen Bundesliga-Spieltag.

Im Europa-Park Stadion gelang in den letzten sieben Heimpartien nur ein Sieg (3:2 gegen Hoffenheim), zwei Niederlagen in Serie könnten heute auf einen eingestellten Negativrekord von drei Pleiten anwachsen.

Stuttgart setzt auf Tiago Tomás und U21-Aufsteiger Jeltsch

Beim VfB Stuttgart steht Tiago Tomás im Fokus: Sieben Torschüsse beim jüngsten 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach bedeuten bereits neun Abschlüsse nach zwei Spieltagen – ligaweit toppen das nur Michael Olise und Serhou Guirassy (je 11).

Aus dem Nachwuchs rückt außerdem Abwehrtalent Finn Jeltsch ins Rampenlicht. Der 19-Jährige, U17-Welt- und Europameister, will nach eigener Aussage an den legendären U21-Jahrgang um Nick Woltemade anknüpfen und hat laut DFB-Trainer Antonio Di Salvo „die Möglichkeit, eine Führungsrolle zu übernehmen“. Für Stuttgart kommt Jeltsch ausgerechnet vor dem Gastspiel in Freiburg in Form und liefert zusätzliche Motivation.

Duelleigenschaften: Ballbesitz und Pressing im Fokus

Beide Teams führen ligaweit das Ballbesitz-Ranking an: Stuttgart liegt mit 62,4 Prozent knapp vor Freiburg (60,9 Prozent). Die Schwaben kombinieren dazu mit 88,4 Prozent Passquote fast auf Dortmunder Niveau und erlauben ihren Gegnern lediglich 10,2 Pässe außerhalb des eigenen Abwehrdrittels, ehe sie eingreifen – Bestwert hinter Bayern und Mainz.

Gleichzeitig wartet Freiburgs Dauerläufer Maximilian Eggestein in 1176 Bundesliga-Minuten gegen den VfB noch auf seinen ersten Scorerpunkt, erzielte aber jüngst in Köln wie in jeder seiner zehn Spielzeiten einen Treffer.

Wie sich diese statistischen Gegensätze heute um 15:30 Uhr im Europa-Park Stadion auswirken, entscheidet sich unter der Regie von Schuster und Hoeneß.

