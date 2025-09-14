Bundesliga heute: Gladbach - Bremen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.09.2025 • 02:42 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute den SV Werder Bremen. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach und der SV Werder Bremen treffen heute um 17:30 Uhr im Borussia-Park aufeinander – eine Paarung, die traditionell Vorteile für die Fohlen bereithält. Gegen keinen anderen Klub holte Gladbach zu Hause so viele Bundesliga-Siege wie gegen die Hanseaten (32). Insgesamt gelangen den Rheinländern 43 Erfolge in diesem Duell, nur gegen den 1. FC Köln (52) waren es mehr. Seit Anfang 2016 verlor die Borussia lediglich eines der letzten 17 Bundesliga-Spiele gegen Werder (6 Siege, zehn Remis), das 1:5 auswärts im Oktober 2022.

Gladbach - Bremen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Vor dem dritten Spieltag 2025/26 steckt Gladbach in einer neunteiligen Sieglos-Serie (3 Remis, sechs Niederlagen) – die längste Durststrecke des Vereins seit der Saison 2013/14. Darüber hinaus blieb die Mannschaft von Gerardo Seoane in den ersten beiden Partien der neuen Spielzeit torlos, etwas, das zuletzt vor 23 Jahren passierte. Saisonübergreifend wartet die Borussia seit vier Bundesliga-Spielen auf einen Treffer. Werder Bremen reist jedoch ebenfalls ohne Erfolgserlebnis an: Die Grün-Weißen sind nach drei Pflichtspielen (1 Remis, zwei Niederlagen) noch sieglos und verzeichneten zuletzt 2016/17 einen ähnlich schwachen Start.

Heimserie der Fohlen trifft auf Werders Auswärtsflaute

Im Borussia-Park fühlen sich die Gastgeber traditionell besonders wohl, sobald der Gegner aus Bremen kommt. Gladbach ist seit Oktober 2010 in 13 Bundesliga-Heimspielen gegen Werder ungeschlagen (8 Siege, fünf Remis) – keine andere aktuelle Bundesliga-Mannschaft wartet in Mönchengladbach so lange auf einen Dreier. Gleichwohl wartet die Seoane-Elf saisonübergreifend seit vier Heimpartien auf einen Sieg (2 Remis, zwei Niederlagen) und seit zwei Spielen auf ein Tor vor eigenem Publikum. Werder stellt mit sieben Gegentreffern gemeinsam mit dem SC Freiburg die schwächste Defensive der aktuellen Saison.

Trainerduell Seoane vs. Steffen und mögliche Schlüsselfaktoren

Gerardo Seoane blieb in fünf Bundesliga-Duellen mit Werder Bremen unbesiegt (2 Siege, drei Remis) und trifft heute auf Horst Steffen, der als Spieler 20 Bundesliga-Partien für Borussia Mönchengladbach bestritt. Steffen holte in seinen ersten zwei Pflichtspielen als Werder-Coach nur einen Zähler – der schwächste Start eines Bremer Trainers seit 1978. Standardsituationen könnten heute eine Rolle spielen: Werder traf in dieser Saison bereits zweimal nach ruhendem Ball (einer Ecke, einem Elfmeter), während Gladbach das bislang einzige Gegentor 2025/26 nach einer Ecke hinnehmen musste. Bremens Abwehrchef Niklas Stark fehlt gesperrt, nachdem er 2025 bereits seinen zweiten Platzverweis kassierte; ohne ihn holten die Grün-Weißen bislang im Schnitt nur einen Punkt pro Ligapartie.

