Bundesliga heute: Gladbach - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Borussia-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt reist mit einer beeindruckenden Serie von acht Bundesliga-Duellen ohne Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (vier Siege, vier Remis) in den Borussia-Park. Der letzte Gladbacher Erfolg datiert vom 4:0-Heimsieg im April 2021. Nur von 1983 bis 1987 gelang den Hessen eine ähnlich lange Positivphase gegen die Fohlen, damals blieb die SGE sogar neun Partien ungeschlagen.

Beide Teams bringen diesmal problematische Serien aus den jüngsten Topspielen am Samstagabend mit: Frankfurt gewann nur eines der letzten 20 Auswärtsspiele zu dieser Anstoßzeit, Gladbach nur eines der letzten 17 Bundesliga-Topspiele insgesamt.

Gladbach - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bei den Gastgebern steht Eugen Polanski nach seinem respektablen Debüt-1:1 in Leverkusen erneut als Interimstrainer an der Seitenlinie. Sport-Geschäftsführer Roland Virkus betonte unter der Woche zwar „100 Prozent Unterstützung“, ließ die Trainerfrage jedoch weiterhin offen. Polanskis Aufgabe ist klar: Die Borussia ist seit elf Bundesliga-Partien sieglos (vier Remis, sieben Niederlagen) und könnte den Vereins-Negativrekord von zwölf Begegnungen ohne Dreier einstellen. Erschwerend kommt die Flaute vor eigenem Publikum hinzu: Fünf Heimspiele ohne Sieg und zuletzt drei Partien ohne Tor sind die geteilte längste Tor-Durststrecke der Fohlen im Borussia-Park seit 1998.

Frankfurt baut auf Torjäger Uzun und starke Offensive

Dino Toppmöllers Team verlor zwar zuletzt zweimal in Folge, bringt mit bislang elf Saisontoren aber die zweitbeste Offensive der Liga hinter dem FC Bayern mit. Teenager Can Uzun stellte dabei einen Klubrekord ein: Er traf an jedem der ersten vier Spieltage und ist der erste U20-Spieler der Bundesligageschichte mit diesem Kunststück. Zudem übertrifft Frankfurt seinen Expected-Goals-Wert (6,8) um satte 4,2 Treffer. Abseits des Bundesligabetriebs beschäftigt die Adler ein anderes Thema: Für das Champions-League-Gastspiel am 4. November in Neapel wurde ein komplettes Ticketverkaufsverbot an Personen mit Wohnsitz in Frankfurt verhängt, nachdem es 2023 zu schweren Ausschreitungen gekommen war.

Statistische Kontraste und mögliche Knackpunkte

Die Offensivkraft der Eintracht trifft auf die aktuell schwächste Angriffsabteilung der Liga: Gladbach erzielte erst einen Treffer, liegt damit um 4,2 Tore hinter dem eigenen xG-Wert zurück. Frankfurt kassierte seinerseits bereits drei Gegentreffer nach Kontern – Ligahöchstwert –, während Gladbach bislang nur einen einzigen Konter fuhr. In Samstagabendduellen in fremden Stadien tat sich die SGE zuletzt schwer, gewann aber ausgerechnet das letzte Vergleichsspiel im Oktober 2022 mit 3:1 an gleicher Stelle. Ob die Fohlen ihre Negativserien stoppen können oder Frankfurt den guten Lauf im direkten Duell fortsetzt, entscheidet sich ab 18:30 Uhr im ausverkauften Borussia-Park.

Wird Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird BMG gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

