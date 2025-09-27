Bundesliga heute: Heidenheim - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:50 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt am Samstag (27. 09. 2025, 15:30 Uhr) den FC Augsburg in der Voith-Arena. Erinnerungen an das bislang letzte Aufeinandertreffen an gleicher Stelle werden dabei wach: Im September 2024 feierte Heidenheim mit 4:0 seinen höchsten Bundesliga-Sieg überhaupt – zugleich der einzige Erfolg in bislang vier Erstliga-Duellen mit den Fuggerstädtern (drei Niederlagen).

Zwei Bundesliga-Heimsiege in der Vereinsgeschichte gelangen dem FCH bislang nur gegen Union Berlin; gegen Augsburg könnte nun der dritte folgen.

Heidenheim - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Heidenheim startete erstmals in einer Profiliga-Saison mit vier Niederlagen am Stück und ist seit sechs Bundesliga-Heimspielen sieglos (ein Remis, fünf Niederlagen) – eingestellter Vereinsnegativrekord. Auch der FC Augsburg steckt sportlich fest: Saisonübergreifend gingen sieben der letzten acht Bundesliga-Partien verloren, drei davon in den ersten vier Runden dieser Spielzeit. In der Fremde kassierten die Schwaben in drei der vergangenen vier Auftritte Niederlagen und warten seit sechs Gastspielen auf eine Weiße Weste (elf Gegentreffer).

Trainer-Duell: Frank Schmidt trifft erneut auf Sandro Wagner

Ein Blick an die Seitenlinie liefert eine besondere Note: Einen Monat nachdem Sandro Wagner im August 2007 sein Bundesliga-Debüt unter Ottmar Hitzfeld feierte, übernahm Frank Schmidt den Chefposten in Heidenheim – seither ist der 51-Jährige ununterbrochen im Amt. 2011 kreuzten sich die Wege schon einmal auf dem Platz: Schmidt gewann mit dem damaligen Drittligisten Heidenheim sowohl im DFB-Pokal (2:1) als auch in der 3. Liga (1:0) gegen Wagners Werder-Teams. Nun begegnen sich beide als Bundesliga-Trainer zum ersten Mal.

Personal, Statistik und Hot Facts: Gouweleeuw verletzt, Defensiven wackeln

Augsburg muss wochenlang auf Kapitän Jeffrey Gouweleeuw verzichten, der sich im Heimspiel gegen Mainz einen Innenbandanriss zuzog – eine bittere Nachricht für Wagners ohnehin verunsicherte Defensive. Statistisch untermauern hohe Expected-Goals-Against-Werte (FCA 11,3; FCH 9,8) die Anfälligkeit beider Abwehrreihen, Augsburg ließ zudem ligaweit die meisten Großchancen zu (19), Heidenheim die zweitmeisten (17). Bei den Gelben Karten führt der FCA das Ranking mit 13 Verwarnungen an, während Heidenheim mit erst 40 Fouls zu den faireren Teams zählt. Offensiv könnte beim FCH erneut Youngster Adam Kölle in den Fokus rücken: Der 19-Jährige traf bei seinem Bundesliga-Debüt in Hamburg und hat die Chance, als erst zweiter Heidenheimer überhaupt in seinen ersten beiden Ligaeinsätzen zu netzen.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.

