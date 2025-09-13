Bundesliga heute: Heidenheim - BVB LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 13. September 2025, empfängt der 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. Frank Schmidt steht bei den Gastgebern an der Seitenlinie, beim BVB hat Niko Kovac das Kommando.

Heidenheim wartet nach bisher vier Bundesliga-Duellen mit Dortmund noch auf den ersten Sieg (2 Remis, zwei Niederlagen), in der vergangenen Spielzeit gingen beide Partien an die Westfalen.

Besonders in Erinnerung blieb Maximilian Beier: Der Angreifer markierte im August 2023 auswärts beim FCH sein erstes Bundesligator – damals noch im Trikot der TSG Hoffenheim.

Die Heidenheimer reisen mit einer Negativserie von drei Ligapleiten am Stück an – aktuell die längste laufende Niederlagenserie der Bundesliga, gemeinsam mit Freiburg.

In der Voith-Arena gab es für Heidenheim zuletzt nur einen Sieg aus zehn Begegnungen (ein Remis, acht Niederlagen), wobei kein Team seit Beginn der Vorsaison mehr Heimniederlagen kassierte (13).

Offensiv fehlt nach dem Wechsel von Léo Scienza zum FC Southampton ein wichtiger Kreativfaktor: Der Brasilianer zeichnete bis zu seinem Abgang für drei der sechs Pflichtspieltore 2025/26 verantwortlich und bereitete alle Heidenheimer Großchancen der ersten beiden Spieltage vor.

BVB-Serie, Torfabrik und individuelle Formkurven

Borussia Dortmund ist saisonübergreifend seit zehn Bundesligaspielen ungeschlagen (acht Siege, zwei Remis) und erzielte erstmals in sieben Ligapartien hintereinander mindestens drei Treffer.

Torgarant Serhou Guirassy traf dabei in jeder dieser sieben Partien und steht 2025 bereits bei 18 Ligatreffern – im europäischen Vergleich wird er nur von Kylian Mbappé überboten.

Maximilian Beier war in vier der letzten fünf Bundesliga-Einsätze direkt an einem Tor beteiligt (drei Treffer, drei Assists) und hat damit seine Ausbeute aus den vorherigen 17 Spielen egalisiert. Mit bislang 1192 Pässen und einer Quote von 89 % führt der BVB zudem ligaweit in beiden Kategorien.

Aktuelle Personalien und Schlagzeilen rund um Borussia Dortmund

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck mischt nach seinem Meniskusriss seit dieser Woche wieder teilweise im Mannschaftstraining mit und könnte die Defensive bald verstärken.

Dagegen sorgt Neuzugang Fábio Silva weiter für Gesprächsstoff: Erst beim Medizincheck kam heraus, dass seine Adduktorenverletzung operativ behandelt wurde – ein Detail, das dem Klub während der Transferverhandlungen offenbar entgangen war.

Abseits des Rasens hat eine Vereinsikone einen neuen Karrierepfad eingeschlagen: Ex-Kapitän Marco Reus übernimmt eine Teammanager-Rolle in der Kleinfeldliga „Baller League“ und startet dort im Oktober in seine erste Saison.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.