Bundesliga heute: Köln - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 14:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 28. September 2025 bringt um 17:30 Uhr das Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart im RheinEnergieStadion. Auf der Kölner Bank steht mit Lukas Kwasniok seit Sommer ein neues Gesicht, während Sebastian Hoeneß den VfB in seine dritte Spielzeit führt. Für beide Trainer markiert der Sonntag zugleich den Endpunkt einer intensiven Englischen Woche, wobei Hoeneß seine Mannschaft nur drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt gegen Celta Vigo erneut auswärts fordert.

Köln - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die Statistik im eigenen Stadion liest sich aus Sicht des Effzeh ernüchternd: Nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele gegen die Schwaben konnte Köln gewinnen (sechs Remis, sieben Niederlagen). Der 1:0-Erfolg im Dezember 2021 bleibt das einzige positive Ergebnis in diesem Zeitraum. Seit der Jahrtausendwende ist die Heim-Siegquote der Domstädter nur gegen den FC Bayern noch niedriger. Stuttgart wiederum reist mit dem Wissen an, in Köln regelmäßig zu punkten – ein psychologischer Vorteil, den die Elf von Hoeneß in einem Stadion nutzen möchte, das fast immer restlos ausverkauft ist.

Formkurven vor dem 5. Bundesliga-Spieltag

Trotz der jüngsten Niederlage in Leipzig steht der 1. FC Köln mit sieben Punkten aus vier Partien so gut da wie zuletzt 2021/22. Neun erzielte Treffer bedeuten Vereinsbestwert nach vier Spieltagen seit 1977/78, vier davon fielen in den Schlussviertelstunden – exakt der Spielabschnitt, in dem Stuttgart drei seiner fünf Gegentore kassierte. Die Schwaben holten ihre sechs Zähler bislang ausschließlich zu Hause; zwei Auswärtsniederlagen in Serie erinnern an den Fehlstart der Saison 2017/18. Offensiv fährt der VfB mit neun registrierten Vertikalangriffen den Liga-Höchstwert, während Köln in dieser Kategorie Schlusslicht ist, die einzige derartige Aktion aber ebenso erfolgreich abschloss.

Fokus auf Demirovic, Leweling und Thielmann

Personell rückt bei Stuttgart vor allem Ermedin Demirovic in den Mittelpunkt. Hoeneß vergab zuletzt eine „Eins mit Sternchen“ für den Angreifer, der gegen St. Pauli mit Tor und Vorlage überzeugte und als Kapitän voranging. Demirovic hat zudem gute Erinnerungen an Köln: Vier Scorerpunkte gelangen ihm 2020/21 im Trikot des SC Freiburg gegen den Effzeh. Ebenfalls in Form ist Jamie Leweling, der in drei Bundesliga-Partien hintereinander einen Assist beisteuerte und damit vor dem Einstellen des Vereinsrekords steht. Auf Kölner Seite hat sich Jan Thielmann mit zwei Toren und einem Assist in den vergangenen drei Spielen in den Vordergrund geschoben – damit egalisierte der 22-Jährige schon jetzt seine Zweitliga-Ausbeute der Vorsaison.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Köln gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.