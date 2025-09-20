Bundesliga heute: Leipzig - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.09.2025 • 15:30 Uhr RB Leipzig empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

RB Leipzig verlor in der Bundesliga erst zwei von 14 Duellen mit dem 1. FC Köln (7 Siege, fünf Unentschieden) und schoss beim 6:0 im Oktober 2023 einen seiner höchsten Erfolge der Vereinsgeschichte heraus. Kein aktuelles Team kassiert gegen die Sachsen durchschnittlich so viele Gegentreffer wie die Domstädter (2,4 pro Partie). Am Samstagabend in der Red Bull Arena wollen die Gastgeber diese Serie ausbauen – zumal Leipzig in 36 Bundesliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen ist (31 S, fünf U) und erst Mitte April gegen Kiel wieder einmal Punkte abgab.

Leipzig - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Ole Werner muss sein Mittelfeld umbauen: Xaver Schlager fällt mit einer Wadenverletzung aus, zudem fehlt Flügelspieler Antonio Nusa nach Unterarmbruch. Leipzig könnte somit im Zentrum auf Amadou Haidara oder Christoph Baumgartner setzen. Abseits des Rasens sorgt Neuzugang Conrad Harder für Schlagzeilen: Seine Freundin Emma Jensen absolvierte bereits ein Probetraining bei den RB-Frauen, bemüht sich laut Bild-Zeitung um einen Vertrag – das Transferfenster ist allerdings geschlossen, wie Sportchefin Viola Odebrecht betonte. Zur Personalie Timo Werner erklärte Geschäftsführer Marcel Schäfer zuletzt, der Stürmer müsse sich im Training empfehlen, um wieder in den Kader zu rücken.

Kölner Höhenflug unter Kwasniok trotz van-den-Berg-Schock

Lukas Kwasniok legte mit sieben Punkten aus drei Spielen den zweitbesten Bundesliga-Start eines Kölner Trainers seit den 1990ern hin; nur Volker Finke war zum Auftakt erfolgreicher. Mit acht Treffern stellt Köln die geteilte zweitbeste Offensive der Liga und traf damit so häufig wie zuletzt in der Meister-Saison 1977/78 nach drei Spieltagen. Den Schwung trübt die Schulter-OP von Neuzugang Rav van den Berg, der nach seinem Ausfall wochenlang fehlen wird. Jakub Kaminski schrieb mit seinem Ausgleich in Wolfsburg Bundesliga-Geschichte: Kein Tor fiel seit Beginn der Datenerfassung später als sein Treffer in der 104. Minute.

Baumgartner liebt den Effzeh – Bülter vor Jubiläum

Christoph Baumgartner freut sich traditionell auf Duelle mit Köln: Der Österreicher war in der Bundesliga schon an sieben Toren gegen den FC direkt beteiligt (5 Tore, zwei Assists) – Bestwert für ihn gegen einen einzelnen Klub. Auf der Gegenseite bestreitet Marius Bülter voraussichtlich sein 150. Bundesliga-Spiel; mit vier Scorern (2 Tore, zwei Vorlagen) ist er Kölns Top-Skorer dieser Saison und sammelte saisonübergreifend acht Torbeteiligungen in seinen letzten acht Ligaeinsätzen. Youngster Said El Mala traf oder legte in zwei Partien in Folge als Joker einen Treffer auf und ist damit der jüngste Kölner seit Lukas Podolski 2004 mit diesem Kunststück. Luca Waldschmidt meldete sich zuletzt ebenfalls mit zwei Scorern in Serie zurück und will seine Form bestätigen.

Wird RB Leipzig gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird RBL gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: RB Leipzig gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.