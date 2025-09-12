Bundesliga heute: Leverkusen - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.09.2025 • 17:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bayer 04 Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr im LIVETICKER) in der BayArena. Im Fokus steht dabei Kasper Hjulmand.

Der 53-jährige Däne feiert sein Debüt als neuer Trainer der Werkself. Hjulmand trat die Nachfolge des frühzeitig entlassenen Erik ten Hag an, der mit nur einem Punkt aus zwei Spielen den schwächsten Start eines Bayer-Trainers hinlegte.

Hjulmand bat bei seinem Amtsantritt um Geduld, sprach aber von einer möglichen „Explosion“, sobald das große Potenzial der runderneuerten Mannschaft zündet.

Bayer-Sportchef Simon Rolfes hob die Führungsstärke und den empathischen Stil des früheren Nationalcoaches hervor, der „Disziplin“ fordere, ohne laut werden zu müssen. In Hjulmands erster Woche standen tägliche Gespräche mit Mannschaft und Staff im Fokus, bevor er nun unter Flutlicht seine Heimpremiere feiert.

Leverkusen winkt Vereinsrekord

Der Werkself winkt dabei eine Bestmarke. Die letzten zehn Bundesliga-Heimspiele gegen die Hessen gewannen die Leverkusener, ein elfter Erfolg wäre ein neuer Vereinsrekord.

Mit 25 Heimdreiern feierte Leverkusen gegen keinen anderen Bundesligisten so viele Siege wie gegen die Eintracht. Eine torlose Partie gab es in 80 direkten Ligaduellen zudem noch nie.

Gleichzeitig wartet der Vizemeister allerdings seit fünf Bundesliga-Partien auf einen Sieg (drei Remis, zwei Niederlagen) und verspielte an den ersten beiden Spieltagen bereits fünf Punkte nach Führungen – mehr als jedes andere Team in dieser Saison.

Eintracht Frankfurt reist mit starker Serie an

Eintracht Frankfurt tritt mit breiter Brust in Leverkusen an. Unter Cheftrainer Dino Toppmöller sind die Adler saisonübergreifend seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen (fünf Siege, drei Remis) und starteten erst zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison.

Drei Erfolge zum Auftakt gelangen der SGE zuvor nur 2012/13 und 1966/67. Das Duell mit Bayer 04 passt statistisch: Saisonübergreifend sind die Frankfurter drei Pflichtspielsiege in Folge gewohnt, vier wären eingestellter Höchstwert unter Toppmöller.

Auch Auffälligkeiten wie die jüngste Gala von Ritsu Doan – der Japaner war zuletzt in seinem 133. Bundesliga-Spiel erstmals an drei Toren direkt beteiligt – unterstreichen die positive Formkurve.

Personalien: Schicks Torhunger und Götze-Diskussion

Bei Leverkusen richtet sich der Blick auf Patrik Schick: Seit seinem Wechsel 2020 erzielte in der Bundesliga nur Robert Lewandowski (76) mehr Treffer als der Tscheche (66). Fünf Tore gelangen Schick bisher gegen Frankfurt, nur gegen Freiburg und Hoffenheim traf er häufiger.

Auf Frankfurter Seite beschäftigt Mario Götze die Verantwortlichen. Sein bis 2026 laufender Vertrag enthält eine Option auf ein weiteres Jahr, doch nach vereinsintern diskutierten Aussagen des Weltmeisters will Sportvorstand Markus Krösche erst im Winter über eine Verlängerung sprechen.

Götze verpasste zuletzt mehrere Partien verletzungsbedingt, während sich junge Offensivkräfte wie Can Uzun und Jean-Mattéo Bahoya in den Vordergrund spielten – die Eintracht sieht den 33-Jährigen gleichwohl weiterhin als „extrem wichtigen Bestandteil“ des Teams.

