Bundesliga heute: Leverkusen - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 21.09.2025 • 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen empfängt heute Borussia Mönchengladbach. Der Anstoß ist um 17:30 Uhr in der BayArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, 21. September 2025, empfängt Bayer 04 Leverkusen Borussia Mönchengladbach um 17:30 Uhr in der BayArena. Auf der Trainerbank der Werkself sitzt mit Kasper Hjulmand seit Saisonbeginn der fünfte dänische Chefcoach der Bundesliga-Historie, der sein Debüt siegreich gestalten konnte.

Bei den Gästen hat Ex-Profi Eugen Polanski nach der Trennung von Gerardo Seoane interimsmäßig übernommen und bestreitet sein erstes Bundesliga-Auswärtsspiel als Verantwortlicher. In den letzten elf Ligaduellen mit Bayer blieb Gladbach sieglos (2 Unentschieden, neun Niederlagen); die beiden Punktgewinne in dieser Serie holten die Fohlen allerdings jeweils in Leverkusen.

Leverkusen - Gladbach LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Mit dem 3:1 gegen Eintracht Frankfurt beendete Leverkusen eine fünf Partien andauernde Durststrecke ohne Sieg und kann nun erstmals seit Ende 2024 wieder zwei Bundesliga-Heimsiege in Serie anpeilen.

Offensiv glänzt die Hjulmand-Elf vor allem bei Standardsituationen: Fünf Treffer nach ruhenden Bällen bedeuten derzeit Ligaspitze. Personell muss Bayer jedoch umbauen: Robert Andrich und Neuzugang Equi Fernández fehlen gesperrt, Mittelfeldmotor Exequiel Palacios fällt nach seiner Sehnenoperation bis Jahresende aus und Angreifer Nathan Tella verpasst die Partie wegen Knieproblemen.

Gladbachs Torflaute

Borussia Mönchengladbach reist mit zehn Bundesliga-Partien ohne Sieg (3 Remis, sieben Niederlagen) an den Rhein – ligaweit die längste aktuelle Negativserie. Nach drei Spieltagen steht lediglich ein Zähler zu Buche, und ein Tor gelang den Fohlen in der laufenden Saison noch nicht; saisonübergreifend wartet das Team seit fünf Ligaspielen auf einen Treffer.

Im Kalenderjahr 2025 übertrifft kein Bundesliga-Profi seinen Expected-Goals-Wert so deutlich wie Patrik Schick (+5,2; 15 Tore bei 9,8 xG). Der Tscheche traf in fünf seiner sechs Ligaspiele gegen Gladbach jeweils einmal.

Wird Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird B04 gegen BMG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach im Liveticker bei SPORT1.

