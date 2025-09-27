Bundesliga heute: Mainz - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (27.09.2025, 15:30 Uhr) trifft der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena auf Borussia Dortmund. Die Rheinhessen verloren nur eines der vergangenen fünf Bundesliga-Vergleiche mit dem BVB (2 Siege, zwei Remis) – dieses allerdings im letzten Aufeinandertreffen im März (1:3).

In den beiden jüngsten Heimpartien gegen Dortmund behielt Mainz jeweils die Oberhand (Gesamt-Torverhältnis 6:1); ein dritter Heimsieg in Folge wäre Vereinsrekord. Gleichzeitig reist der BVB mit einer Serie von zwölf Ligaspielen ohne Niederlage (10 Siege, zwei Unentschieden) an und holte seit dem 27. Spieltag der Vorsaison so viele Punkte wie kein anderer Bundesligist – nur Bayern kann mithalten (je 32).

Für BVB-Trainer Niko Kovac ist es das 200. Bundesliga-Match als Chefcoach. In seinen bisherigen 18 Partien mit Dortmund sammelte er im Schnitt starke 2,11 Punkte – Vereinsbestwert. Gegen Mainz liest sich Kovacs Bilanz nahezu makellos: nur eine Niederlage in 13 Pflichtspielen (10 Siege, zwei Remis). Auf der Gegenseite arbeitet Bo Henriksen daran, die aktuelle Heimschwäche der Nullfünfer zu durchbrechen: Mainz ist seit sieben Bundesliga-Heimspielen sieglos (5 Remis, zwei Niederlagen) und könnte mit der dritten Pleite im dritten Heimauftritt den vereinsinternen Fehlstart-Negativrekord einstellen.

Personal & Formkurven: Caci fällt lange aus – Adeyemi in Topform

Mainz muss bis Jahresende auf Anthony Caci verzichten; der Stammspieler zog sich in Augsburg eine Muskelsehnenverletzung zu. Außerdem fehlt Dominik Kohr nach seinem achten Platzverweis in der Bundesliga gesperrt. Hoffnung macht den Gastgebern Paul Nebel: Der Offensivmann traf in den letzten vier Ligaeinsätzen dreimal und erzielte die beiden jüngsten Mainzer Tore gegen Dortmund. Beim BVB glänzt Karim Adeyemi, der an vier der letzten sechs Pflichtspieltreffer direkt beteiligt war und beim 1:0 gegen Wolfsburg den Siegtreffer markierte. Defensiv steht Dortmund stabil: Drei Weiße Westen in Serie bedeuten die beste Zwischenbilanz seit Oktober 2020; ein weiterer Zu-Null-Erfolg würde den damaligen Vereinsrekord einstellen. Bemerkenswert ist auch das Pressing beider Teams: Mainz führt ligaweit bei hohen Ballgewinnen (41), Dortmund liegt mit 34 auf Rang zwei.

Nebenplatz-Schlagzeilen: Nmecha-Diskussion und Ex-BVB-Protagonisten

Abseits des Rasens sorgte beim BVB zuletzt Felix Nmecha für Gesprächsstoff: Entgegen anderslautender Berichte muss der Mittelfeldspieler seine Social-Media-Posts nicht vom Klub absegnen lassen, doch Experten beraten ihn künftig hinsichtlich möglicher Reaktionen. Ehemalige Dortmunder machen ebenfalls Schlagzeilen: Youssoufa Moukoko traf für den FC Kopenhagen im dänischen Pokal und avancierte dort zum Matchwinner, während Ex-BVB-Jugendcoach Mike Tullberg mit Midtjylland in der Europa League von einem Eigentor des früheren Hertha-Keepers Oliver Christensen profitierte. Diese Randnotizen begleiten Borussia Dortmund auf dem Weg nach Rheinhessen, wo der Fokus am Samstag wieder voll auf dem Bundesligafußball liegen wird.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

