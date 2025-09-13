Bundesliga heute: Mainz - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 13. September 2025, rollt um 15:30 Uhr in der MEWA Arena der Ball, wenn der 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig empfängt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Rheinhessen gewannen fünf ihrer letzten neun Bundesliga-Duelle mit den Sachsen (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen) – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den vorherigen neun Aufeinandertreffen, in denen Mainz nur einmal siegte.

Seit Beginn der Saison 2021/22 holten die 05er lediglich gegen den VfL Bochum (sechs) noch mehr Erfolge als gegen Leipzig (fünf). An der Seitenlinie stehen sich diesmal Bo Henriksen und Leipzigs neuer Coach Ole Werner gegenüber.

Mainz - Leipzig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber warten unter Henriksen seit sechs Bundesliga-Heimspielen auf einen Sieg (fünf Remis, ein Niederlage). Länger hielt eine solche Durststrecke in der Mainzer BL-Historie nur 2020/21 (neun) und 2006/07 (acht) an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Offensiv ragt bislang Nadiem Amiri heraus: Der Mittelfeldmann traf in vier der fünf Pflichtspiele dieser Saison jeweils einmal und war an mehr Toren beteiligt (vier) als der restliche Kader zusammen (drei).

Verzichten muss Mainz jedoch vorerst auf Jae-Sung Lee: Der Südkoreaner kehrte mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel von der Nationalmannschaft zurück und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Leipziger Blickwinkel: Werner will Auswärtsflaute beenden

RB Leipzig beendete jüngst mit dem Erfolg über Heidenheim eine Serie von sechs sieglosen Bundesliga-Partien. Zwei Siege am Stück gelangen 2025 erst einmal – im April.

Auswärts wartet Leipzig allerdings seit zehn Gastspielen fast durchgehend vergeblich auf drei Punkte: In den letzten elf Liga-Auftritten in fremden Stadien sprang lediglich ein 3:2 in Wolfsburg heraus, siebenmal blieb RB dabei ohne eigenen Treffer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit nur zwei Saisontoren liegt der Klub auf demselben Zwischenwert wie in der Spielzeit 2018/19, damals ebenfalls nach zwei Spieltagen.

Schlüsselduelle: Amiris Form, Harders Debüt und die Zweikampfquote

Mainz führt ligaweit sowohl bei geführten (209) als auch gewonnenen Zweikämpfen (114), trifft nun jedoch auf das derzeit zweikampfstärkste Team der Bundesliga: Leipzig kommt auf eine Quote von 57,2 Prozent und liegt damit knapp vor Freiburg (56,5 Prozent) und Mainz (54,6 Prozent).

Während die Rheinhessen zwar 36 Abschlüsse verbuchten, aber nur eine Trefferquote von 28 Prozent vorweisen, reist Leipzig mit 30 Prozent Schussgenauigkeit an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spannung verspricht auch das Duell der Offensivakteure: Amiri trifft auf RB-Neuzugang Conrad Harder, der in Portugals Primeira Liga 2024/25 alle 74 Minuten an einem Tor beteiligt war (fünf Tore, fünf Assists) und nun Lois Openda ersetzen soll.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.