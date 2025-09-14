Bundesliga heute: St. Pauli - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 14.09.2025 • 12:22 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der FC St. Pauli am Sonntag (14.09.2025, 15:30 Uhr) im Millerntor-Stadion den FC Augsburg empfängt, deutet die Statistik klar auf einen Heimvorteil hin: In acht Pflichtspielen zwischen beiden Klubs gab es noch keinen Auswärtssieg – sechs Heimerfolge und zwei Remis stehen zu Buche. In der vergangenen Bundesliga-Saison blieben die Kiezkicker allerdings ohne Dreier gegen die Schwaben (1:3 in Augsburg, 1:1 am Millerntor), was die Serie enger erscheinen lässt, als es die Gesamtbilanz vermuten lässt.

St. Pauli - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Alexander Blessin hat seinem Team einen bemerkenswert stabilen Saisonstart verpasst: Vier Punkte aus zwei Partien bedeuten den besten Bundesliga-Auftakt seit 1995/96. Nur 13 gegnerische Abschlüsse ließ St. Pauli bisher zu – Ligabestwert. Offensiv ragt Neuzugang Andreas Hountondji heraus: Der Derby-Torschütze gegen den HSV traf in beiden bisherigen Ligaeinsätzen und könnte als erster Spieler überhaupt in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen für St. Pauli treffen. Dennoch wartet der Aufsteiger seit fünf Heimspielen auf einen Dreier (drei Remis, zwei Niederlagen); der einzige Erfolg seit Februar war das 1:0 gegen Hoffenheim am 14. März.

FC Augsburg: Wagners Auswärtsstärke und Torvielfalt

Unter Sandro Wagner startet der FCA auswärts stark: Nach dem 3:1 zum Auftakt in Freiburg winkt erstmals in der Klubgeschichte ein Sieg in den ersten beiden Auswärtsspielen einer Bundesliga-Saison. Augsburg hat 2025 bereits sechs Auswärtssiege und 21 Punkte in der Fremde gesammelt – nur der FC Bayern toppt diese Werte. Fünf unterschiedliche Torschützen in den ersten beiden Spieltagen unterstreichen die Breite im Angriff, während der xG-Wert von 1,9 deutlich von fünf tatsächlichen Treffern übertroffen wurde (+3,1). Gleichzeitig kassierte Augsburg ligaweit die meisten Torschüsse (36) und weist mit 6,8 den höchsten Expected-Goals-Against-Wert auf – Torhüter Finn Dahmen rettete bislang mit zehn Paraden und sechs vereitelten Großchancen.

Duell der Extreme: Beste Abwehr gegen häufig geprüften Schlussmann

Damit prallen am Millerntor zwei Gegensätze aufeinander: St. Pauli verzeichnet die wenigsten gegnerischen Abschlüsse, Augsburg die meisten. Die Kiezkicker übertrafen ihren eigenen xG-Wert um +2,2, der FCA sogar um +3,1 – nur Bayern und Frankfurt agieren ähnlich effizient. Augsburg tat sich zuletzt schwer, Rückstände zu drehen: In acht Fällen 2025 holte der Klub nach Rückstand nur einen Punkt (1:1 am Millerntor im Februar). St. Pauli wiederum erzielte in den ersten beiden Partien fünf Tore – die zweitbeste Ausbeute der Klubgeschichte nach 1995/96. Vor dem Hintergrund der historischen Heimserie, der Blessin-Defensive und Wagners offensiver Variabilität verspricht das Spiel eine interessante Konstellation im Millerntor-Stadion.

Wird FC St. Pauli gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1.