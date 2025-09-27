Bundesliga heute: St. Pauli - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:40 Uhr FC St. Pauli empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag (27.09.2025, 15:30 Uhr) empfängt der FC St. Pauli Bayer 04 Leverkusen im ausverkauften Millerntor-Stadion. Während Alexander Blessin seine Kiezkicker an der Seitenlinie dirigiert, steht bei der Werkself seit Sommer Kasper Hjulmand in der Verantwortung.

Die Bilanz spricht historisch zwar für Leverkusen – St. Pauli ist seit dem 3:1-Heimsieg von 1996 in sieben Bundesliga-Partien gegen B04 ohne Dreier (2 Remis, fünf Niederlagen) – dennoch gehört die Werkself zu den Gegnern, gegen die die Hamburger mit fünf Bundesliga-Erfolgen überhaupt am häufigsten gewonnen haben.

St. Pauli - Leverkusen LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Blessins Team startet mit vier Punkten aus den ersten beiden Heimspielen so erfolgreich wie nie in eine Bundesliga-Saison. Hinter einer kompakten Defensive steht Torhüter Nikola Vasilj, der sechs von sieben Elfmetern parierte und mit einer historischen Quote von 86 Prozent ligaweit unerreicht ist. Frischen Rückenwind bringt zudem die Vertragsverlängerung von Innenverteidiger Hauke Wahl, den Blessin als „absolut zuverlässig“ und „immer verfügbar“ lobt. Wahl absolvierte seit seinem Wechsel 2023 bereits 77 Pflichtspiele für St. Pauli und bleibt ein zentraler Baustein in der kaum veränderten Startelf – nur ein Wechsel in vier Spieltagen ist Bundesliga-Tiefstwert.

Leverkusens Rekord-Serie in der Fremde und das Wirtz-Vakuum

Bayer 04 reist mit einer stolzen Serie von 35 ungeschlagenen Bundesliga-Auswärtsspielen (23 Siege, zwölf Remis) an – laufender Ligarekord. Trotz dieser Konstanz in der Fremde gewann die Mannschaft allerdings nur zwei ihrer letzten zehn Ligapartien; sechs Unentschieden bedeuten Spitzenwert im gleichen Zeitraum. Offensiv klafft nach dem Abgang von Florian Wirtz und weiteren Achs-Spielern ein spürbares Kreativloch, das Hjulmand bislang noch nicht schließen konnte. In der Frühphase der Saison verspielten die Rheinländer bereits sieben Punkte nach Führungen. Hoffnungsträger bleibt Patrik Schick: Der Tscheche führt das Liga-Ranking der Auswärtstore im Kalenderjahr 2025 an (11 Treffer in elf Spielen) und traf in den letzten beiden Gastspielen jeweils doppelt.

Statistik-Highlights: Elfmetermauer, Standardpower und Schick-Ausrufezeichen

Beide Teams zeigen 2025/26 starke Qualitäten bei ruhenden Bällen: Nur der FC Bayern (7) traf öfter nach Standards als Leverkusen (5) und St. Pauli (4). Die Kiezkicker kassierten hier erst ein Gegentor, während Bayer bereits viermal nach Standards schluckte. In der Schlussviertelstunde erzielte St. Pauli drei Tore, Leverkusen hingegen fing sich in diesem Zeitraum ebenso viele Gegentreffer. Bei den Zweikämpfen liegen Welten zwischen beiden Klubs: Bayer führt die Liga mit 55,3 Prozent gewonnenen Duellen an, St. Pauli weist mit 47,2 Prozent die zweitschlechteste Quote auf. Fouls (57) und die Fähigkeit, nach Rückstand zurückzukommen (vier Punkte) gehören dagegen zu den Markenzeichen der Hamburger – Zahlen, die am Samstagnachmittag in einem brisanten Nord-Süd-Duell erneut auf die Probe gestellt werden.

