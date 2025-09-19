Bundesliga heute: Stuttgart - St. Pauli LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.09.2025 • 20:00 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der MHP Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zwölf Pflichtspiel-Heimauftritte hat der VfB Stuttgart in seiner Vereinsgeschichte bislang gegen den FC St. Pauli absolviert – nur eine Niederlage (10 Siege, ein Remis) sprang dabei heraus.

Ausgerechnet das aktuellste Duell in der MHP Arena ging aber mit 0:1 verloren, zugleich die einzige Stuttgarter Pleite gegen die Kiezkicker im laufenden Jahrhundert. Während die Schwaben erstmals unter Trainer Sebastian Hoeneß mit lediglich drei Zählern aus drei Bundesliga-Partien starten, reisen die Hamburger mit ihrem besten Erstliga-Auftakt (sieben Punkte) an den Neckar.

Stuttgart vs. St. Pauli: Die Aufstellungen

VfB Stuttgart: Nübel - Assignon, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Chema, Stiller, Tiago Tomas, El Khannouss, Leweling - Demirovic

FC St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala - Saliakas, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Hountondji, Pereira Lage

Hoeneß erklärt Karazor-Maßnahme

Im Vergleich zur 1:3-Pleite beim SC Freiburg verändert Sebastian Hoeneß seine Startelf auf drei Positionen. Neben Neuzugang Badredine Bouanani und Josha Vagnoman nimmt auch Kapitän Atakan Karazor zunächst auf der Bank Platz. Dafür starten im VfB-Dress Tiago Tomas, Lorenz Assignon und Chema Andrés.

Warum Hoeneß auf Karazor in der Startelf verzichtet? „Aufgrund der Tatsache, dass wir grundsätzlich einfach Impulse geben wollten. Chema macht das gut. Wir wollten vorne einen schönen Block stehen haben. Das sind die Gründe. Er ist ein enorm wichtiger Spieler für uns, heute kommt er von der Bank“, so Hoeneß bei Sky.

„Er hat es gut aufgefasst. Natürlich ist es so, dass er gerne von Anfang an spielen würden. Aber er wird die Mannschaft unterstützen.“

Sportdirektor Christian Gentner stellte klar, dass es in den vergangenen Wochen auf der Doppelsechs „nicht gehakt“ habe. „Wir haben insgesamt einfach einen Kader, der es auch zulässt, zu rotieren.“

Stuttgart - St. Pauli LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky Go

: Sky Go Liveticker: SPORT1

Trifft Demirovic erneut?

Trotz zweier Zu-Null-Heimsiege in Serie rückt beim VfB immer wieder ein anderes Problem in den Fokus: Seit Februar verspielten die Schwaben ligaweit die meisten Punkte nach Führungen (21). Hoffnungsträger bleibt Ermedin Demirovic, der gegen Freiburg sein neuntes Bundesligator im Kalenderjahr 2025 erzielte – alle aus dem Strafraum heraus.

Die intensive Partie hatte zudem Folgen für den Gegner: SC-Youngster Johan Manzambi wurde nach seinem rüden Foul an Ramon Hendriks für zwei Spiele gesperrt. Kurios am Rande: Auch Heidenheims Stürmer Budu Zivzivadze fehlt infolge einer Roten Karte demnächst im Schwabenland, allerdings erst beim FCH-Gastspiel in Stuttgart.

Kiezkicker auf Rekordkurs – Blessin zurück in der Heimat, Irvine fällt aus

Alexander Blessin, gebürtiger Stuttgarter und einst selbst siebenmal Bundesligaspieler für den VfB, kehrt als Coach eines formstarken FC St. Pauli zurück an alte Wirkungsstätte. Der Tabellenvierte ist seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen (2 Siege, zwei Remis) und stellt mit sieben Treffern nach drei Spieltagen den Vereinsrekord ein. Kapitän Jackson Irvine muss mit muskulären Problemen erneut passen, ebenso Verteidiger Karol Mets. Blessin vertraute zuletzt dreimal in Folge der identischen Startelf – eine Konstanz, die es bei den Braun-Weißen zuletzt 2024 gab.

Duell der Serien: Stuttgarter Heimstärke trifft auf Pauli-Comeback-Qualitäten

Heimrecht, aber auch Druck liegt beim VfB: Die Anhänger in der MHP Arena reagieren nach den verpassten Führungen der vergangenen Monate mitunter kritisch – ein Punkt, den Blessin bewusst „kitzeln“ will. Stuttgart trifft auf einen Gegner, der in denselben neun Monaten zehn Punkte nach Rückständen holte. Besonders im Blickfeld: Pauli-Neuzugang Andreas Hountondji, der als erster Kiezkicker überhaupt in seinen ersten drei Bundesligapartien traf, sowie Standardspezialist Daniel Sinani, der gegen Augsburg das erste direkte Freistoßtor der Hamburger seit 2011 markierte. Auf der Gegenseite ruhen die Hoffnungen auf Demirovic – und darauf, diesmal eine Führung ins Ziel zu bringen.

Wird VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird VFB gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky verfolgt werden.

Bundesliga: VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

