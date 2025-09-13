Bundesliga heute: Union Berlin - Hoffenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute die TSG Hoffenheim. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Union Berlin geht mit einer Serie von drei Bundesliga-Siegen in Folge gegen die TSG Hoffenheim in das Duell an der Alten Försterei.

Damit haben die Köpenicker allein in diesen drei Partien genauso oft gewonnen wie in den neun Begegnungen zuvor zusammen. Insgesamt traf Union in der Liga 20-mal gegen Hoffenheim – nur gegen den FSV Mainz (23) gelangen mehr Treffer.

Union - Hoffenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Trainer Steffen Baumgart holte seine bislang einzigen beiden Bundesliga-Erfolge gegen die Kraichgauer auswärts, in vier Heimduellen stehen für ihn jedoch zwei Remis und zwei Niederlagen zu Buche.

Seine Mannschaft verlor nur eines der vergangenen sechs Liga-Heimspiele (0:3 gegen Heidenheim) und könnte zum dritten Mal nach 2022/23 und 2024/25 beide ersten Heimauftritte einer Saison gewinnen.

Defensive Stabilität trifft auf offensive Ladehemmung

Hoffenheim reist mit einer Serie von auswärts drei Partien ohne Niederlage (ein Sieg, zwei Unentschieden) an und ließ ligaweit die zweitwenigsten gegnerischen Abschlüsse zu (16).

Gleichzeitig kassierte 2025 kein anderes Bundesliga-Team mehr Gegentore als die TSG (44). Union wiederum blieb in diesem Kalenderjahr bereits neunmal ohne Tor und verbuchte an den ersten beiden Spieltagen nur 1,5 Expected Goals – lediglich der HSV war noch ungefährlicher. Hoffenheim liegt mit 1,8 xG-Wert knapp davor.

Personalien: Ansah in Torlaune, Rönnow vor Jubiläum

Union-Stürmer Ilyas Ansah erzielte beim 2:1 gegen Stuttgart beide bisherigen Berliner Saisontore und könnte erst der zweite Spieler werden, der in seinen ersten beiden Bundesliga-Heimspielen für Union trifft.

Keeper Frederik Rönnow steht vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz für die Eisernen; nur Augsburgs Finn Dahmen parierte an den ersten beiden Spieltagen öfter als der Däne (zehn zu acht).

Bei Hoffenheim bleibt Andrej Ilic ein Faktor: Er erzielte sein erstes von bislang sieben BL-Toren im Februar beim 4:0 gegen Union und liegt aktuell ligaweit mit einem Minus von 0,9 Toren hinter seinem xG-Wert.

Wird 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen TSG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen TSG Hoffenheim im Liveticker bei SPORT1.