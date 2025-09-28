Bundesliga heute: Union - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 28.09.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 19:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Union Berlin am Sonntagabend (19:30 Uhr) den Hamburger SV „An der Alten Försterei“ empfängt, ist es das erste Aufeinandertreffen beider Klubs im Oberhaus – und erst das dritte Pflichtspiel-Duell überhaupt. Steffen Baumgart wird dabei nur von der Tribüne aus zuschauen: Der Union-Coach ist wegen seiner Rot-Sperre nach der Papierkugel-Affäre von Frankfurt für genau diese Partie gesperrt und darf keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Für Baumgart ist es ausgerechnet das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein, gegen den er als Trainer bereits vier seiner sechs Partien verlor (67 % Niederlagenquote). Auf der Gegenseite steht mit Merlin Polzin ein Trainer, der den HSV nach dem ersten Bundesligasieg seit Mai 2018 nun auch in Köpenick auf Kurs halten soll.

{ "placeholderType": "MREC" }

Union - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Union Berlin geht mit der derzeit schwächsten Defensive der Liga ins Spiel: Elf Gegentore nach vier Spieltagen bedeuten einen vereinsinternen Negativrekord, zuletzt kassierten die Eisernen dreimal in Folge mindestens drei Treffer. Der HSV wiederum wartet auswärts noch auf den ersten Saisontreffer und ist das einzige Team ohne Auswärtstor (ein Remis, eine Niederlage). Beide Mannschaften gehören zudem zu den passärmeren Teams: Union hat mit 31 Prozent den zweitniedrigsten Ballbesitz und die schlechteste Passquote (70 %), der HSV liegt mit 41 Prozent Ballbesitz und 83,1 Prozent Passquote im Mittelfeld. Auch beim Pressing ähneln sich die Werte: Union lässt ligaweit die meisten gegnerischen Pässe vor einer Abwehraktion zu (PPDA 20,3), der HSV folgt direkt dahinter (18,7).

Union setzt auf Burke-Show, Ilic-Vorlagen und Shootingstar Ansah

Offensiv sorgten die Köpenicker zuletzt für Geschichtsbücher: Andrej Ilic bereitete beim 4:3 in Frankfurt drei Tore vor – alle für Oliver Burke. Burke ist damit nach Joel Pohjanpalo und Kevin Behrens erst der dritte Dreierpacker der Union-Historie in der Bundesliga. Parallel mischt Ilyas Ansah die Liga auf: Der 19-Jährige traf viermal in seinen ersten vier Bundesligapartien – eine Marke, die in den vergangenen 45 Jahren nur Fredi Bobic, Fritz Walter und Hamburgs heutigem Sportvorstand Stefan Kuntz gelang. Bemerkenswert: Ansah benötigte dafür lediglich fünf Abschlüsse.

HSV mit jungen Führungsspielern und Katterbach-Denkpause

Der Hamburger SV reist trotz des ersten Bundesliga-Sieges seit 2688 Tagen mit Fragezeichen an. Linksverteidiger Noah Katterbach wurde wegen interner Verfehlungen zur U21 versetzt und fehlt in Berlin. Dafür rückt ein 18-jähriger Innenverteidiger in den Fokus: Luka Vuskovic, von Tottenham Hotspur ausgeliehen, überzeugte nicht nur mit dem historischen Treffer gegen Heidenheim, sondern auch mit ungewohnten Führungsqualitäten. Auswärts muss Polzins Team jedoch einen Negativlauf brechen: Drei Gastspiele ohne eigenes Tor gab es zuletzt 2014/15 – damals traf der HSV erst im vierten Versuch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird 1. FC Union Berlin gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1.