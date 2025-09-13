Bundesliga heute: Wolfsburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.09.2025 • 12:30 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Seit drei Bundesliga-Duellen ist der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). In der Volkswagen Arena allerdings wartet das Team von Trainer Paul Simonis seit April 2021 auf einen Heimsieg über die Rheinländer und musste in den letzten drei Heimspielen gegen den FC sogar zwei Niederlagen hinnehmen.

Parallel hält Wolfsburg ligaweit aktuell die längste Serie ohne Heimsieg: neun Partien in Folge endeten zuhause ohne Dreier (sechs Unentschieden, drei Niederlagen). Historisch interessant: Immer wenn Köln als Aufsteiger in Wolfsburg gastierte, blieb der VfL ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis).

Wolfsburg - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: SPORT1

Mit Christian Eriksen hat Wolfsburg unter der Woche einen 144-maligen dänischen Nationalspieler bis 2027 verpflichtet. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz erwartet von dem 33-Jährigen frische Ideen im zuletzt stockenden Offensivspiel, das bislang nur selten in hohe Ballgewinne (sieben nach zwei Spieltagen) mündete.

Eriksen trifft auf ein ohnehin stark dänisch geprägtes Umfeld um Landsmann Joakim Maehle und Stürmer Jonas Wind.

Kölner Lauf unter Lukas Kwasniok

Lukas Kwasniok startete mit drei Pflichtspielsiegen – ein Kunststück, das in Köln zuletzt Volker Finke 2011 gelang. Ein voller Erfolg am Samstag würde ihn in die Riege von Vereinslegenden wie Georg Knöpfle (1963/64) und Hennes Weisweiler (1976/77) rücken, die ihre ersten vier Pflichtspiele gewannen.

Die Domstädter stellen mit 25 Jahren und 205 Tagen eine der jüngsten Startformationen der Liga und kamen wie Union Berlin bislang auf die wenigsten hohen Ballgewinne (fünf).

Trotz dieser passiven Grundausrichtung glänzt Marius Bülter mit vier Tor­beteiligungen an den ersten beiden Spieltagen, während Ex-Wolf Luca Waldschmidt in acht Partien gegen seinen früheren Klub bereits viermal traf.

Leihgabe Jakub Kaminski – ebenfalls ehemals Wolfsburg – führt ligaweit bei den Torschussbeteiligungen (15) nach zwei Spielrunden.

Personelle Lage: Eriksen einsatzbereit, Kilian erneut langzeitverletzt

Paul Simonis kann gegen Köln auf einen einsatzbereiten Christian Eriksen bauen; die Spielgenehmigung für den Dänen liegt seit Mittwochabend vor. Beim FC fehlt Innenverteidiger Luca Kilian nach seinem dritten Kreuzbandriss binnen 18 Monaten erneut monatelang.

Wolfsburg agierte bislang mit der tiefsten durchschnittlichen Balleroberungslinie der Liga (35,2 Meter vor dem eigenen Tor), Köln unmittelbar dahinter – ein Indiz für zwei Teams, die ihre Kräfte in kompakten Zonen bündeln.

Beide Klubs setzten darüber hinaus in dieser Saison konsequent auf junge Formationen: Nur Frankfurt und Bremen liefen im Schnitt noch jünger auf als die Wölfe und die Geißböcke.

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden sowie in der Konferenz bei DAZN.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.

