Bundesliga heute: Wolfsburg - Leipzig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.09.2025 • 12:20 Uhr VfL Wolfsburg empfängt heute RB Leipzig. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 27. September 2025, empfängt der VfL Wolfsburg um 15:30 Uhr RB Leipzig in der Volkswagen Arena. Trainer Paul Simonis trifft dabei auf seinen Leipziger Kollegen Ole Werner. Die jüngste Bilanz spricht für die Sachsen: Leipzig gewann fünf der letzten sieben Bundesliga-Duelle mit den „Wölfen“.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 11. April setzte sich RB auswärts mit 3:2 durch – damals gelangen den Gästen drei Weitschusstore, ein Novum in ihrer Bundesliga-Historie. Wolfsburg wiederum wartet seit dem 5:1 gegen Mönchengladbach am 14. Januar 2025 auf einen Heimsieg; zehn Partien ohne Dreier (7 Remis, drei Niederlagen) bedeuten Vereinsnegativrekord.

Unter Simonis blieb der VfL in dieser Bundesliga-Saison zwar diszipliniert (nur sechs Gelbe Karten, ligaweit Bestwert), doch die Heimschwäche lastet spürbar auf der Mannschaft. Kapitän Maximilian Arnold zeigte nach dem 0:1 in Dortmund unlängst seine Verärgerung über kritische Fragen – ein Indiz für die angespannte Stimmung nach fünf Punkten aus vier Spielen. Positivere Schlagzeilen liefert der Klub derzeit durch die Frauenabteilung: Die „Wölfinnen“ zogen nach dem 4:2 gegen Werder Bremen in der Tabelle wieder mit Bayern München gleich und gaben nach der Verletzung von Alexandra Popp Entwarnung. Der Aufschwung der Frauen-Mannschaft soll auch die Profis beflügeln, schließlich endete die Vorsaison mit 75 Gelben Karten; die aktuelle Zurückhaltung wird intern als Fortschritt gewertet.

RB Leipzig: Ouédraogo schreibt Geschichte, Verletzungssorgen auf den Außenbahnen

Leipzig reist mit neun Punkten aus vier Spielen an und feierte zuletzt erstmals seit einem Jahr drei Bundesliga-Siege in Serie. Shootingstar Assan Ouédraogo traf gegen Köln und ist mit 19 Jahren und 134 Tagen der jüngste deutsche Torschütze in der RB-Bundesligageschichte. Dennoch plagen Werner personelle Sorgen: Kosta Nedeljkovic (Stressreaktion im rechten Knie) und Max Finkgräfe (Innenbandverletzung) fehlen wochenlang. Immerhin kehrten Antonio Nusa, Romulo, Assan Ouédraogo und Lukas Klostermann unter der Woche ins Teamtraining zurück. Die Auswärtsbilanz bleibt zwiespältig: Seit Februar blieben die Sachsen in sieben ihrer letzten neun Liga-Auswärtsspiele ohne Tor, erzielten in diesem Zeitraum aber drei der vier Treffer just beim April-Erfolg in Wolfsburg.

Taktische Kennzahlen: Kaum Flanken, viel Tempo und wenige Karten

Beide Teams zeigen 2025 auffällige Parallelen: Wolfsburg (168) und Leipzig (184) gehören zu den sprintstärksten Mannschaften der Liga, nur Bayern und Hoffenheim ziehen häufiger an. Gleichzeitig schlagen sie die wenigsten Flanken aus dem Spiel (VfL 35, RB 27) – Leipzig bringt lediglich 15 Prozent zum Mitspieler. Auch in puncto hoher Ballgewinne verzeichnen beide Klubs fast identische Werte (VfL 16, RB 17), einzig Köln agierte bisher noch passiver. Die Fair-Play-Statistik ist ebenfalls nahezu identisch: Kein Spieler beider Teams geht mit mehr als einer Verwarnung in das Duell. Bei der Erinnerung an die Distanztreffer vom April dürfte Wolfsburg besonders wachsam sein – seitdem kassierten die „Wölfe“ in neun Ligapartien nur noch zwei Gegentore aus der Ferne, eines davon vor Wochenfrist in Dortmund.

Wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen RBL im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Liveticker bei SPORT1.

