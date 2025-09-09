Bundesliga: Kane kontert Kritik von England-Legende

Johannes Vehren 09.09.2025 • 11:14 Uhr Michael Owen bezeichnete Harry Kane wegen seines Wechsels zum FC Bayern als „verrückt“. Der Engländer reagiert in einem Podcast auf die Kritik.

Harry Kane hat auf die Kritik von England-Legende Michael Owen reagiert. Dieser warf ihm vor, „verrückt“ zu sein, weil er im Sommer 2023 zum FC Bayern gewechselt war, anstatt den Torrekord in der Premier League zu jagen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Podcast Rio Ferdinand Presents berichtete Kane davon, dass er die Aussage von Owen gehört habe. „Jeder hat das Recht auf seine Meinung. Ich habe ein wenig Zeit mit ihm verbracht, kenne ihn aber nicht gut“, so der Bayern-Star.

Kane verteidigt seinen Bayern-Wechsel

Er fügte hinzu: „Natürlich ist er ein großer Spieler der Premier League und auch ein großer Spieler Englands, daher respektiere ich ihn als Person, aber letztendlich ist, wie er weiß, die Karriere jedes Einzelnen anders – die Entscheidungen und Motivationen jedes Einzelnen sind unterschiedlich."

Owen deutete in seinen Aussagen an, dass Kane nur nach München gewechselt sei, um Titel zu gewinnen. Der 32-Jährige meinte dazu: „Ich wollte so lange wie möglich auf höchstem Niveau spielen, und in diesem Sinne bin ich wirklich glücklich, große Spiele, Titelkämpfe, große Champions-League-Spiele und das Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft zu bestreiten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Kane ergänzte, dass er das Gefühl habe, sich beim FC Bayern nochmals verbessert zu haben und immer an seine Grenze gehen zu müssen. „Ich bin wirklich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und glücklich bei Bayern München“, stellte der Stürmer klar.

„Finde immer noch, dass er verrückt war“

Nach 19 Jahren bei Tottenham Hotspur hatte Kane den Klub 2023 verlassen. In dieser Zeit erzielte er 213 Tore in der Premier League und war 48 Treffer vom Rekordtorschützen Alan Shearer entfernt.