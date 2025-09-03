Bundesliga: "Nicht einfach für mich" - Musiala gibt Einblick in sein Inneres

Johannes Vehren 03.09.2025 • 06:45 Uhr Jamal Musiala verletzt sich bei der Klub-WM schwer. Der Bayern-Star berichtet, wie die Zeit nach der Diagnose für ihn war, und gibt einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Es war der große Schock beim FC Bayern: Im Juli während der Klub-WM im Duell gegen Paris Saint-Germain hat sich Jamal Musiala das Wadenbein gebrochen. Der Offensivkünstler spricht in einem Interview erstmals über seine Verletzung und die Zeit danach.

„Meinem Fuß geht es gut, der Heilungsprozess verläuft nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen“, erklärte der 22-Jährige der Sportbild.

Musiala spricht über Donnarumma-Foul

Er gestand aber: „Vom Kopf her waren die ersten Wochen nicht einfach für mich. Aber es ändert sich nichts, wenn ich die ganze Zeit genervt von der Situation bin.“

Der deutsche Nationalspieler berichtete, dass er sich die Szene des Fouls, als PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma in ihn hereinrauschte nicht ein einziges Mal als Video angeschaut hat - lediglich Fotos.

„Wie lange bin ich raus? Wie geht es weiter“

„Direkt nach der Verletzung war ich erst einmal weg vom Handy, wollte offline sein. Bis nach meiner OP habe ich einige Tage eine Social-Media-Pause gemacht“, verriet er.

An den Moment des Fouls kann sich Musiala noch genau erinnern: „Meine Augen waren zu, ich hatte natürlich Schmerzen. Sie können sich vorstellen, was in diesem Moment alles in meinem Kopf vorgeht.“ Er stellte sich die Fragen: „Wie lange bin ich nun raus? Wie geht es weiter?“

„Ich bin nicht sauer auf Donnarumma“

Zugleich nahm der Bayern-Star den Verursacher Donnarumma aus der Schuld und betonte, dass er sich vorstellen könne, wie schlecht sich der Italiener in diesem Moment gefühlt habe.

„Ich bin nicht sauer auf Donnarumma, danach hat er sich bei mir gemeldet. Es ist alles gut, so etwas passiert“, meinte der 22-Jährige.

Musiala zieht zurück zur Familie

In der Zeit nach seiner OP war Musiala auf Hilfe angewiesen. Daher zog er aus seiner Wohnung in der Münchener Innenstadt und ging zurück zu seiner Familie.

„Ich brauchte das in doppelter Hinsicht: zur Aufmunterung, aber auch praktisch, da ich mich ja kaum bewegen konnte“, erzählte er und fügte hinzu: „Meine Mama hat mir die Geräte für die Reha eingestellt, beispielsweise mein Lymphgerät, mir Dinge gebracht, Essen gekocht. Jemanden neben mir zuhaben, hat alles einfacher gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine neue Serie mit meiner Schwester Latisha zu gucken.“

Nun steht die Reha für Musiala auf dem Plan und dann kann er auch bald auf den Platz zurückkehren. Auf einen genauen Zeitplan wollte er sich aber nicht festlegen und betonte, dass die Verletzung genügend Zeit benötige, um zu verheilen.

