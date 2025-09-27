Helikopter-Einsatz bei Bundesliga-Spiel! Fan schwer verunglückt

Johannes Vehren 27.09.2025 • 18:17 Uhr Beim Heimspiel des 1. FC Heidenheim kommt es zu einem medizinischen Notfall. Ein Fan stürzt über einen Zaun und schlägt mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Ein gefährliches Unglück hat den ersten Saisonsieg des 1. FC Heidenheim gegen den FC Augsburg (2:1) überschattet.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Fan hat sich bei einem Sturz vom Zaun offenbar schwer verletzt. Er sei stabilisiert worden und werde ins Krankenhaus transportiert, sagte ein Sprecher des 1. FC Heidenheim. Ein Helikopter landete dazu auf dem Spielfeld.

Fan soll stark geblutet haben

Nach dem Spiel berichtete Trainer Frank Schmidt bei Sky: „Ich habe es auch nur von den Fans gehört, dass beim 2:0 ein Fan über den Zaun gestürzt ist, mit dem Kopf aufgeschlagen ist und länger bewusstlos war. Fußball ist nicht das Wichtigste. Ich und alle im Stadion drücken die Daumen. Ich würde den Sieg gerne eintauschen.“

Geschäftsführer Holger Sanwald ergänzte, dass der Fan stark geblutet haben soll: „Wir müssen hoffen, dass die Ärzte sich gut um ihn kümmern und er wieder gesund wird.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Vereine geben Statement ab

Heidenheim war in der 54. Minute durch Sirlord Conteh mit 2:0 in Führung gegangen. Im Anschluss wurde es ruhig im Stadion. Die heimischen Fans signalisierten sofort, dass medizinische Hilfe benötigt würde. Schnell eilten Sanitäter zum Unglücksort, um dem jungen Mann zu helfen.

Beide Vereine äußerte sich nach dem Spiel in einem gemeinsamen Statement zu dem Unglück: „Es gibt Wichtigeres als Fußball! Kurz vor Ende des heutigen Spiels ist einer unserer FCH Fans vom Zaun der Osttribüne in den Innenraum gestürzt. Er konnte in der Voith-Arena stabilisiert und anschließend ins Krankenhaus abtransportiert werden. Dabei gilt unser ausdrücklicher Dank allen Helfern vor Ort. Der FCH und der FC Augsburg sind in Gedanken bei Dir, Deiner Familie und allen Freunden. Wir schicken Dir alle Kraft der Welt, dass Du möglichst bald wieder ganz gesund wirst!“

Hektische Szenen nach Spielende

Kurz nach dem Spiel kam es dann noch zu hektischen Szenen auf dem Feld, Heidenheimer Fans liefen Augsburger Spielern hinterher.

Profis der Gastgeber gingen dazwischen, um die Situation zu beruhigen. „Ich weiß nicht genau, warum es dazu gekommen ist. Wenn die Fans sehen, dass einer von ihnen bewusstlos ist und vielleicht um sein Leben kämpft, dann gehen die Emotionen hoch“, sagte Schmidt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schmidt stellt sich schützend vor die Augsburger

Er fügte hinzu: „Ich bin froh, dass wir schnell genug dazwischen sind, weil das war ein Ausnahmezustand und das ist menschlich, dass man sich um einen Kameraden kümmern will, aber das nach dem Spiel hätte man sich sparen können.“