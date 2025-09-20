Bundesliga: Schwarze HSV-Serie endet nach mehr als 7 Jahren

Die Stimmung im Volkspark explodierte am Samstagnachmittag in der 42. Minute. Denn: Nach mehr als sieben Jahren durften die Fans des HSV wieder ein Treffer ihrer Mannschaft in der Fußball-Bundesliga feiern. Luka Vuskovic drosch den Ball nach einer Ecke wuchtig zum 1:0 gegen Heidenheim ins Netz.
Schwarze HSV-Serie endet nach 7 Jahren
Der 18-Jährige feierte nach seiner Ankunft an der Elbe sein Heimdebüt und gehörte auch direkt zu den besten Spielern. Bei einer Ecke marschierte der Innenverteidiger nach vorne und war nach einem Gewühl zur Stelle.
Vuskovic beendet langes Warten
Letzter Bundesliga-Torschütze des HSV war zuvor am 12. Mai 2018 Lewis Holtby am 34. Spieltag beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewesen. Danach mussten die HSV-Anhänger schwere Zeiten durchleben.
Nun blieben die Hamburger auch nach der Rückkehr in die Bundesliga in drei Partien ohne Treffer. Doch gegen Heidenheim deutete sich schnell ein Ende der Serie an.
Bereits in der 27. Minute tauchte Ransford Königsdörffer frei vor Keeper Diant Ramaj auf, scheiterte jedoch. Die folgende Ecke drosch Vuskovic noch aus drei Metern frei über das Tor (28.). Wenig später machte es der Kroate bei seinem zweiten Versuch besser.