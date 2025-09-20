Bundesliga: Schwarze HSV-Serie endet nach mehr als 7 Jahren

Vincent Wuttke 20.09.2025 • 16:36 Uhr Der HSV geht gegen Heidenheim in Führung. Nach mehr als sieben Jahren endet eine dunkle Serie.

Die Stimmung im Volkspark explodierte am Samstagnachmittag in der 42. Minute. Denn: Nach mehr als sieben Jahren durften die Fans des HSV wieder ein Treffer ihrer Mannschaft in der Fußball-Bundesliga feiern. Luka Vuskovic drosch den Ball nach einer Ecke wuchtig zum 1:0 gegen Heidenheim ins Netz.

Der 18-Jährige feierte nach seiner Ankunft an der Elbe sein Heimdebüt und gehörte auch direkt zu den besten Spielern. Bei einer Ecke marschierte der Innenverteidiger nach vorne und war nach einem Gewühl zur Stelle.

Vuskovic beendet langes Warten

Letzter Bundesliga-Torschütze des HSV war zuvor am 12. Mai 2018 Lewis Holtby am 34. Spieltag beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach gewesen. Danach mussten die HSV-Anhänger schwere Zeiten durchleben.

Nun blieben die Hamburger auch nach der Rückkehr in die Bundesliga in drei Partien ohne Treffer. Doch gegen Heidenheim deutete sich schnell ein Ende der Serie an.

