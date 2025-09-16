Newsticker
Bundesliga: Seoane verabschiedet sich mit warmen Worten

Warme Abschiedsworte von Seoane

Gerardo Seoane und Borussia Mönchengladbach - das war nie die große Liebe. Der Schweizer stand für Stagnation und Inkonstanz. Das größte Manko in dieser Saison: mangelnde Torgefahr.
Luca Utz
Gerardo Seoane wurde nach dem dritten Spieltag als Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach entlassen. Jetzt hat er sich mit warmen Worten vom Verein verabschiedet.

„Die letzten zwei Jahre waren für mich eine prägende, herausfordernde und vor allem schöne Zeit. Ich durfte jeden Tag spüren und erleben, dass Borussia ein besonderer Verein ist“, schrieb Seoane in einem Instagram-Post.

Dem Post fügte er vier Bilder von sich selbst, seiner Mannschaft und den Fans an. Der 46-Jährige führte weiter aus: „Ich danke den Verantwortlichen, dem gesamten Staff, meiner Mannschaft sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das entgegengebrachte Vertrauen und ihren Einsatz.“

Seoane schwärmt von den Gladbach-Fans

Für die Fans der Borussia findet Seoane ebenfalls herzliche Worte: „Ein großer Dank gilt euch, den Fans! Eure Unterstützung und Leidenschaft, besonders in den schwierigen Momenten, hat uns immer wieder geholfen.“

Nur zwei BL-Trainer waren länger im Amt

„Ich wünsche euch und dem gesamten Verein nur das Beste und der Mannschaft viel Erfolg für die weitere Saison. Herzlichst, Gerardo“, beendete der Coach seinen Post.

Seoane hatte die Fohlen im Sommer 2023 als Nachfolger von Daniel Farke übernommen. Damit war er nach Frank Schmidt (Heidenheim) und Sebastian Hoeneß (Stuttgart) der dienstälteste Trainer der Bundesliga.

Nach einer 0:4-Niederlage gegen Werder Bremen musste er nun seine Koffer packen.

