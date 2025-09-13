Bundesliga-Spiel wegen Gewitter unterbrochen!

SPORT1 13.09.2025 • 15:59 Uhr Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln muss in der ersten Hälfte unterbrochen werden.

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln ist nach gut 20 Minuten unterbrochen worden. Wegen eines Gewitters und starker Regenfälle wurde das Spiel in der Volkswagen Arena eingestellt. Die Zwangspause hielt knapp zehn Minuten lang an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Wölfe lagen zum Zeitpunkt der Unterbrechung mit 0:1 in Rückstand, Luca Waldschmidt hatte für die Gäste getroffen.

Dann schickte Schiedsrichter Bastian Dankert in die Kabinen. Die Fans blieben auf ihren Plätzen auf der Tribüne sitzen.