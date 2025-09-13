Bundesliga-Spiel wegen Gewitter unterbrochen!

Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln ist nach gut 20 Minuten unterbrochen worden. Wegen eines Gewitters und starker Regenfälle wurde das Spiel in der Volkswagen Arena eingestellt. Die Zwangspause hielt knapp zehn Minuten lang an.
Spiel in Wolfsburg kurz unterbrochen
Die Wölfe lagen zum Zeitpunkt der Unterbrechung mit 0:1 in Rückstand, Luca Waldschmidt hatte für die Gäste getroffen.
Dann schickte Schiedsrichter Bastian Dankert in die Kabinen. Die Fans blieben auf ihren Plätzen auf der Tribüne sitzen.
Per Stadiondurchsage wurde mitgeteilt, dass die Partie nach Abzug der Gewitterzelle fortgesetzt werden soll - und so kam es wenig später auch.