Calmund von Erik ten Hags Entlassung überrascht

SID 02.09.2025 • 15:51 Uhr Rainer Calmund sieht „triftige Gründe“ für den Abschied von ten Hag - gibt sich aber auch überrascht. Bayers Ex-Manager erklärt, worauf es jetzt ankommt.

Nach dem überraschenden Blitz-Aus von Erik ten Hag bei Bundesligist Bayer Leverkusen hat Manager-Ikone Reiner Calmund den Blick bereits auf die laufende Trainersuche gerichtet.

„Aus meiner Sicht braucht es einen Trainer mit klarer Kommunikation“, sagte der 76-Jährige bei RTL. Diese habe beim Heimspiel gegen Hoffenheim merklich gefehlt.

Entscheidung hat „triftige Gründe“

Den Zeitpunkt der Trennung bezeichnete Calmund zwar als „überraschend“, zugleich stärkte er Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro den Rücken.

„Wenn sie nach zwei Spieltagen so eine weitreichende Entscheidung treffen, hat das triftige Gründe“, so Calmund: „Aber wenn sie merken: Es passt nicht, dann ist es besser zu sagen: Nicht rumeiern. Schluss. Aus. Wir trennen uns.“

