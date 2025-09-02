Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Calmund von Erik ten Hags Entlassung überrascht

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Calmund von Rauswurf überrascht

Rainer Calmund sieht „triftige Gründe“ für den Abschied von ten Hag - gibt sich aber auch überrascht. Bayers Ex-Manager erklärt, worauf es jetzt ankommt.
Jonathan Tah reagiert auf das Aus von Erik ten Hag bei seinem Ex-Klub Bayer 04 Leverkusen.
SID
Rainer Calmund sieht „triftige Gründe“ für den Abschied von ten Hag - gibt sich aber auch überrascht. Bayers Ex-Manager erklärt, worauf es jetzt ankommt.

Nach dem überraschenden Blitz-Aus von Erik ten Hag bei Bundesligist Bayer Leverkusen hat Manager-Ikone Reiner Calmund den Blick bereits auf die laufende Trainersuche gerichtet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Aus meiner Sicht braucht es einen Trainer mit klarer Kommunikation“, sagte der 76-Jährige bei RTL. Diese habe beim Heimspiel gegen Hoffenheim merklich gefehlt.

Entscheidung hat „triftige Gründe“

Den Zeitpunkt der Trennung bezeichnete Calmund zwar als „überraschend“, zugleich stärkte er Sportchef Simon Rolfes und Geschäftsführer Fernando Carro den Rücken.

„Wenn sie nach zwei Spieltagen so eine weitreichende Entscheidung treffen, hat das triftige Gründe“, so Calmund: „Aber wenn sie merken: Es passt nicht, dann ist es besser zu sagen: Nicht rumeiern. Schluss. Aus. Wir trennen uns.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sorgen um die Werkself nach dem Fehlstart in die neue Bundesligasaison hat er nicht: „Internationale Qualifikation ist absolut machbar. Sollte es sogar für die Champions League reichen, mache ich einen dreifachen Salto. Ende, Aus, Nikolaus!“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite