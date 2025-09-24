"Denkpause zur Reflexion": HSV-Profi degradiert

Niklas Senger 24.09.2025 • 13:47 Uhr Der Hamburger SV zieht nach dem Saisonstart erste Konsequenzen. Ein HSV-Profi wird „vorübergehend“ zur U21 versetzt.

Vier Spiele absolvierte der Hamburger SV seit dem ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga - und fuhr am vergangenen Spieltag auch den ersten Sieg ein. Ein HSV-Profi muss nun dennoch drastische Konsequenzen verkraften.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die Hanseaten am Dienstag bekanntgaben, wird Linksverteidiger Noah Katterbach mit sofortiger Wirkung und als „klare Reaktion auf ein Fehlverhalten“ degradiert und zur U21 versetzt.

Details bleiben aus: HSV trifft einheitliche Entscheidung

Zu den genauen Gründen der Maßnahme äußerte sich der Klub nicht. „Spieler und sportliche Leitung vereinbarten, dass keine weiteren Details zu den internen Maßnahmen bekanntgegeben werden“, heißt es in einem Statement des HSV, der die Degradierung als „vorübergehend“ bezeichnete.

Das Trainerteam um Merlin Polzin, Direktor Profifußball Claus Costa und Sportvorstand Stefan Kuntz sollen die Entscheidung einheitlich getroffen und dem Spieler vor der Trainingseinheit am Dienstag in einem „persönlichen Gespräch“ mitgeteilt haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Klare HSV-Botschaft an Katterbach

Als klare Botschaft ließen die Verantwortlichen zudem verlauten: „Für alle Spieler gilt gleichermaßen, dem gemeinsamen Weg und den Zielen alles unterzuordnen.“ Dennoch sei man intern weiterhin „überzeugt“ davon, dass Katterbach die „Denkpause zur Reflexion“ nutzen werde und „erneut gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird und somit wieder zur Profimannschaft zurückkehren kann“.

Katterbach war 2023 vom 1. FC Köln an den HSV verliehen worden und schloss sich dem Klub anschließend ablösefrei an. Unter Vertrag steht der 24-Jährige noch bis Sommer 2027.