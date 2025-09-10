DFL-Bündnis „Bundesliga bewegt“ wächst auf 21 Vereine an

SID 10.09.2025 • 13:29 Uhr Ziel des Programms ist die Förderung von Bewegungsangeboten für Kinder. Zwei Erstligisten sind neu dabei.

Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 haben sich dem von der Stiftung der Deutschen Fußball Liga (DFL) geführten Programm „Bundesliga bewegt“ angeschlossen. Das Bündnis, das Kindern in Kitas, Schulen, Sportvereinen und Freizeiteinrichtungen „den Zugang zu regelmäßigen, qualitativ hochwertigen Bewegungsangeboten in ihrem Lebensumfeld ermöglichen“ will, wächst damit auf insgesamt 21 Erst- und Zweitligaklubs an.

