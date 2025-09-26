Doppelpack gegen Werder: Kane mit Europarekord

SID 26.09.2025 • 22:03 Uhr Der Stürmerstar des FC Bayern ist schneller als Ronaldo und Haaland - und erreicht eine erstaunliche Bestmarke.

Harry Kane hat mit seinen Bundesliga-Saisontoren Nummer neun und zehn einen Europarekord für das 21. Jahrhundert aufgestellt. Der Stürmerstar des FC Bayern erreichte am Freitagabend gegen Werder Bremen in seinem 104. Pflichtspiel für den deutschen Fußball-Rekordmeister den Meilenstein von 100 Treffern - schneller als jeder andere Profi in den Top-Ligen seit 2000.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kane unterbot die bisherige Bestmarke von Cristiano Ronaldo und Erling Haaland - wenn auch nur knapp: Sowohl der Portugiese, als auch der Norweger benötigten für 100 Tore 105 Pflichtspiele bei ihrem jeweiligen Klub. CR7 gelang dies bei Real Madrid, dem früheren Dortmunder Haaland bei seinem aktuellen Team Manchester City.