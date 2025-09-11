Gegen den FC Bayern: HSV-Bilanz des Schreckens!

SID 11.09.2025 • 06:08 Uhr Die Hamburger hatten in den vergangenen Spielen gegen den Rekordmeister kaum etwas zu bestellen - inklusive einiger Debakel.

Beim Blick auf die Statistik dürfte es Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim FC Bayern angst und bange werden: Der letzte Sieg des HSV gegen die Münchner liegt knapp 16 Jahre zurück, seitdem gab es in 19 Pflichtspielen der beiden Traditionsklubs gerade einmal ein mageres Remis für die Hamburger bei einer Tordifferenz von 7:71!

Dreimal gab es dabei für den HSV in dieser Zeit richtige Abreibungen in München. Am 25. Februar 2017 und am 14. Februar 2015 fertigte der deutsche Rekordmeister die Norddeutschen jeweils mit 8:0 ab. Dazu gab es am 30. März 2013 einen 9:2-Kantersieg. Der letzte Erfolg gegen die Bayern gelang dem HSV am 26. September 2009 (1:0), den letzten Sieg in München holten die Hamburger am 28. April 2007 (2:1).