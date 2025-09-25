Eberl über Kane-Spekulationen: „Er ist alt genug“

SID 25.09.2025 • 11:09 Uhr Bayern Münchens Sportvorstand plant langfristig mit dem Engländer.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sieht Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Harry Kane gelassen. „Er ist alt genug, dass er seine Entscheidung fällt. Ob Klausel, Nicht-Klausel, was auch immer“, sagte der 52-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen am Freitag (20.30 Uhr/Sky). Zuletzt hatte es Berichte über eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Engländers gegeben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aus Sicht von Eberl spielt eine derartige Option keine entscheidende Rolle bei der Zukunftsplanung. Das habe Kane bereits bei seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu den Bayern gezeigt. „Unser Wunsch ist natürlich, mit Harry diese Saison und auch in Zukunft sehr erfolgreich zu sein“, erklärte er.

Trainer Vincent Kompany versuchte, den Spekulationen um die Zukunft von Stürmer Kane einen Riegel vorzuschieben. „Er ist jetzt in einer hervorragenden Phase. Das Letzte, was ich jetzt machen will, ist die Tür für eine Diskussion zu öffnen“, sagte der Belgier.

Die Bild-Zeitung hatte kürzlich berichtet, dass Kane bei den Bayern über eine Ausstiegsklausel verfügen soll, die es ihm ermögliche, die Münchner nach der laufenden Saison für 65 Millionen Euro zu verlassen. Voraussetzung dafür sei, dass der 32-Jährige seinen Wechsel im Winter ankündige. Kanes Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das Einzige, was ich bei Harry sehe, ist, dass er noch immer diesen Hunger hat, Trophäen zu gewinnen“, sagte Kompany: „Das kann er bei Bayern.“ Mit bereits 16 Torbeteiligungen in sieben Spielen präsentiert sich Kane seit Saisonstart abermals in einer hervorragenden Verfassung.