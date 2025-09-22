„Ein Meisterwerk der Diskretion!“ Rummenigge erzählt Bayern-Anekdote

SPORT1 22.09.2025 • 15:28 Uhr Anlässlich seines 70. Geburtstags blickt Karl-Heinz Rummenigge auf wichtige Meilensteine seines Lebens zurück. Dabei spricht er auch über eine Anekdote beim FC Bayern.

Karl-Heinz Rummenigge hat verraten, dass die Verpflichtung von Pep Guardiola beim FC Bayern streng geheim war.

„Es ist nie etwas rausgekommen, weil wir es komplett unter Verschluss gehalten haben. Auch Matthias Sammer, dem damaligen Sportvorstand, habe ich es erst sehr spät erzählt. Das muss man sich mal vorstellen – ein Meisterwerk der Diskretion“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende der Münchner in einem Interview mit dem kicker.

Rummenigge erfuhr von Guardiolas Unterschrift in einer Bar

Anfangs wussten nur zwei Personen von den spektakulären Plänen: das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Karl Hopfner und Rummenigge selbst. „Dann haben wir Uli (Hoeneß; Anm. d. Red.) mit ins Boot genommen. Kurz vor Weihnachten hatten wir den Vertrag fertig“, führte der 70-Jährige aus. „Einer von uns musste nach New York fliegen und ihn von Pep gegenzeichnen lassen. Uli meinte, er sei nächste Woche in Chicago, von dort aus könne er dann weiterreisen nach New York.“

Die frohe Kunde von Guardiolas Vertragsunterschrift erhielt Rummenigge letztlich in einer Bar. „Ich ging mit dem Telefon raus in die Eiseskälte in einem viel zu dünnen Mantel, weil ich furchtbare Angst hatte, dass jemand mithört. Ich wollte diesen Deal bis zum letzten Tag unter der Decke halten. Dann sagten Uli und Pep, dass ich mir ein Glas Champagner bestellen solle, weil alles eingetütet ist“, schilderte Rummenigge.

„Wir waren glücklich wegen Jupp“

Guardiola war 2013 nach seinem Engagement beim FC Barcelona vereinslos und zählte zu den begehrtesten Trainern der Welt. Mit den Münchner wurde der Spanier dann dreimal Deutscher Meister, holte zweimal den DFB-Pokal und wurde unter anderem Klub-Weltmeister. Nach dem Auslaufen seines Vertrags an der Säbener Straße übernahm er zur Saison 2016/17 das Team von Manchester City.

Bei den Bayern trat Guardiola wiederum zuvor die Nachfolge von Jupp Heynckes an, der mit Bayern 2013 das Triple holte. „Wir waren glücklich wegen Jupp, denn ich hatte im Januar noch die unangenehme Aufgabe, ihm mitzuteilen, dass Pep kommen wird“, erinnerte sich Rummenigge.