Ein Spiel Sperre für Unions Rothe

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Rothe nach seiner Roten Karte in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (2:4) für eine Begegnung.

Rothe war in der 82. Minute aufgrund einer Notbremse von Schiedsrichter Tobias Welz des Feldes verwiesen worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Hoffenheimer Tim Lemperle zum Endstand. Der Verein und Rothe haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.