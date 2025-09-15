Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Ein Spiel Sperre für Unions Rothe

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Ein Spiel Sperre für Unions Rothe

Unions Außenverteidiger Tom Rothe verpasst die Partie bei Eintracht Frankfurt.
Der 1. FC Union Berlin hat Tom Rothe von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Linksverteidiger stellt sich in einem ersten Interview vor.
SID
Unions Außenverteidiger Tom Rothe verpasst die Partie bei Eintracht Frankfurt.

Verteidiger Tom Rothe fehlt Union Berlin im Bundesligaspiel bei Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt am Sonntag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Rothe nach seiner Roten Karte in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (2:4) für eine Begegnung.

Rothe war in der 82. Minute aufgrund einer Notbremse von Schiedsrichter Tobias Welz des Feldes verwiesen worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Hoffenheimer Tim Lemperle zum Endstand. Der Verein und Rothe haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite