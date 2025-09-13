Eriksen gegen Köln im Kader

SID 13.09.2025 • 14:39 Uhr Der dänische Rekordnationalspieler war am Mittwochabend nach Wolfsburg gewechselt.

Neuzugang Christian Eriksen steht beim Bundesligisten VfL Wolfsburg für das Spiel gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) direkt im Kader. Trainer Paul Simonis setzt auf die Erfahrung des dänischen Rekordnationalspielers - auch wenn er zunächst nur auf der Bank Platz nimmt.

Der 33-Jährige, dessen Herzstillstand bei der EM 2021 Fans auf der ganzen Welt bewegt hatte, hat einen Vertrag bis 2027 erhalten. Am Donnerstag hatte Eriksen bereits seine erste Trainingseinheit absolviert. "Er fängt nicht an zu spielen, aber vielleicht kommt er mit uns auf die Bank", hatte Simonis erklärt.