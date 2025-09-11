Debüt für Wolfsburg? Entscheidung bei Eriksen gefallen

SID 11.09.2025 • 13:39 Uhr Der dänische Rekordnationalspieler ist am Mittwochabend überraschend nach Wolfsburg gewechselt.

Trainer Paul Simonis von Bundesligist VfL Wolfsburg setzt gegen den 1. FC Köln nicht von Beginn an auf Neuzugang Christian Eriksen. „Er fängt nicht an zu spielen, aber vielleicht kommt er mit uns auf die Bank“, sagte Simonis vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Transfer des dänischen Rekordnationalspielers hatte am Mittwochabend für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag hat Eriksen bereits sein erstes Training mit der Mannschaft absolviert.

Start beim VfL Wolfsburg? So ist der Stand bei Eriksen

„Ich weiß nicht exakt in welchem Zustand er ist. Heute hat er beeindruckend trainiert. Wir müssen gucken und mit ihm reden. Ich glaube, dass er viele Trainingsschritte gemacht hat mit Malmö“, sagte Simonis.

Eriksen hatte sich nach seinem Vertragsende bei Manchester United in den vergangenen Wochen in Schweden bei Malmö FF fit gehalten. „Morgen gucken wir, ob er für Samstag eine Option ist, aber das erste Training war gut“, ergänzte Simonis.

