Eriksen hofft auf Debüt gegen BVB: "Bin fit und bereit"

SID 17.09.2025 • 16:12 Uhr Am Rande eines Projekttages im Seniorenheim äußert sich der Däne auch zu seinem Fitnesszustand und versprüht den Drang, endlich wieder zu spielen.

Neuzugang Christian Eriksen will dem Bundesligisten VfL Wolfsburg so schnell wie möglich auf dem Platz helfen - am liebsten schon im nächsten Spiel.

„Ich trainiere natürlich, ich bin fit und bereit“, sagte Eriksen in einer Medienrunde am Rande des „Wir für euch“-Tages des VfL: „Aber es ist dem Fitnesstrainer überlassen und dem Trainer, wann ich spiele.“

Schon in der nächsten Bundesligapartie bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr) könnte der dänische Rekordnationalspieler debütieren. Ob er kurz nach seinem Wechsel dafür bereit wäre? „Wenn Sie mich fragen: ja. Aber der Trainer stellt die Mannschaft auf und entscheidet, wer bereit ist für das Spiel. Aber ich bin bereit zu spielen.“