Eriksen hofft auf Debüt gegen BVB: "Bin fit und bereit"

Eriksen hofft auf Debüt gegen BVB

Am Rande eines Projekttages im Seniorenheim äußert sich der Däne auch zu seinem Fitnesszustand und versprüht den Drang, endlich wieder zu spielen.
Eriksen will bald für den VfL auf dem Platz stehen
© FIRO/SID
SID
Neuzugang Christian Eriksen will dem Bundesligisten VfL Wolfsburg so schnell wie möglich auf dem Platz helfen - am liebsten schon im nächsten Spiel.

„Ich trainiere natürlich, ich bin fit und bereit“, sagte Eriksen in einer Medienrunde am Rande des „Wir für euch“-Tages des VfL: „Aber es ist dem Fitnesstrainer überlassen und dem Trainer, wann ich spiele.“

Schon in der nächsten Bundesligapartie bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr) könnte der dänische Rekordnationalspieler debütieren. Ob er kurz nach seinem Wechsel dafür bereit wäre? „Wenn Sie mich fragen: ja. Aber der Trainer stellt die Mannschaft auf und entscheidet, wer bereit ist für das Spiel. Aber ich bin bereit zu spielen.“

Zunächst engagierte sich der 33-Jährige aber erst einmal in einem Seniorenheim in seiner neuen Wahlheimat. Mit den Bewohnern dort backte er im Rahmen des Projekttages an der Seite des neuen VfL-Trainers Paul Simonis Waffeln, spielte Bingo und strich ein paar Wände.

