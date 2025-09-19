Eriksen in Dortmund erneut im Kader

SID 19.09.2025 • 13:46 Uhr Beim BVB könnte Wolfsburg-Neuzugang Christian Eriksen zu seinem Bundesliga-Debüt kommen.

Christian Eriksen kann bei seiner ersten Auswärtsfahrt mit Bundesligist VfL Wolfsburg auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. „Ich glaube, dass er jede Woche physisch besser wird. Er ist am Wochenende wieder im Kader“, sagte Trainer Paul Simonis vor dem Spiel bei Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr).

Eriksen mache weiterhin Trainingsfortschritte, dennoch sei man „vorsichtig, das ist ganz wichtig“, betonte Simonis. Von der Aufmerksamkeit, die aktuell auf Eriksen liegt, bekommt Simonis nicht viel mit: „Ich habe kein Social Media, ich weiß das nicht. Ich sehe die vielen Kameras für Eriksen, aber das ist für mich normal, bei so einem großen Spieler. Für mich ist das okay, aber ich fokussiere mich auf den ganzen Kader. Ich gucke nicht so viel Fernsehen oder Social Media.“

Lindström fällt gegen BVB aus

Beim BVB wolle man den nächsten Schritt in Sachen Stabilität machen. „Ich bin nicht super zufrieden. Ich glaube, dass wir sehr viel Raum für Entwicklung haben. Wir müssen sehr schnell erwachsen und stabil werden - für das ganze Spiel“, sagte der Coach.