Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern - BVB: Wichtiges Detail zum Bundesliga-Klassiker fix

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern vs BVB: Wichtiges Detail fix

Die DFL gibt die Termine für die Spieltage sechs bis zwölf bekannt. Der FC Bayern tritt nicht nur gegen Dortmund im Bundesliga-Topspiel an.
Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist am 07. September im Doppelpass zu Gast. Seine besten Momente bei seinem letzten Besuch im Januar 2023 fasst SPORT1 zusammen.
SPORT1
Die DFL gibt die Termine für die Spieltage sechs bis zwölf bekannt. Der FC Bayern tritt nicht nur gegen Dortmund im Bundesliga-Topspiel an.

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund am 18. Oktober zum ersten Bundesliga-Klassiker der Saison. Wie die DFL bekannt gab, wird das Samstagsspiel um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Liga legte nicht nur das Topduell, sondern auch die Spieltage sechs bis zwölf zeitgenau fest. Neben dem Kracher am siebten Spieltag werden den Bayern dabei gleich drei Topspiele am Samstagabend zugesprochen.

Los geht es am 4. Oktober, an dem sich um 15.30 Uhr auch Dortmund und RB Leipzig gegenüberstehen: Der Titelverteidiger wird an diesem Abend bei Eintracht Frankfurt zu Gast sein.

Bundesliga-Termine fix: Rheinisches Derby steht

Am 1. November kommt dann Bayer Leverkusen um 18.30 Uhr nach München.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weitere Bundesliga-Highlights, die nun feststehen: Am zehnten Spieltag - genauer gesagt am 8. November - stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln zum späten Topspiel an einem Samstag gegenüber.

Am 29. November misst sich Leverkusen mit dem BVB.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite