FC Bayern - BVB: Wichtiges Detail zum Bundesliga-Klassiker fix

SPORT1 04.09.2025 • 13:01 Uhr Die DFL gibt die Termine für die Spieltage sechs bis zwölf bekannt. Der FC Bayern tritt nicht nur gegen Dortmund im Bundesliga-Topspiel an.

Der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund am 18. Oktober zum ersten Bundesliga-Klassiker der Saison. Wie die DFL bekannt gab, wird das Samstagsspiel um 18.30 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Liga legte nicht nur das Topduell, sondern auch die Spieltage sechs bis zwölf zeitgenau fest. Neben dem Kracher am siebten Spieltag werden den Bayern dabei gleich drei Topspiele am Samstagabend zugesprochen.

Los geht es am 4. Oktober, an dem sich um 15.30 Uhr auch Dortmund und RB Leipzig gegenüberstehen: Der Titelverteidiger wird an diesem Abend bei Eintracht Frankfurt zu Gast sein.

Bundesliga-Termine fix: Rheinisches Derby steht

Am 1. November kommt dann Bayer Leverkusen um 18.30 Uhr nach München.

{ "placeholderType": "MREC" }

Weitere Bundesliga-Highlights, die nun feststehen: Am zehnten Spieltag - genauer gesagt am 8. November - stehen sich Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln zum späten Topspiel an einem Samstag gegenüber.