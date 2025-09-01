FC Bayern: Davies trainiert wieder mit Ball

SID 01.09.2025 • 13:24 Uhr Der Linksverteidiger hatte Ende März einen Kreuzbandriss erlitten. Ein Comeback scheint Ende Oktober möglich.

Der kleine Kader des FC Bayern könnte in absehbarer Zukunft einen dringend benötigten Zuwachs bekommen. Während ein Großteil der Spieler sich zu den Nationalmannschaften verabschiedet hat, nahm Alphonso Davies am Montag wieder das Training mit dem Ball auf. Darüber hinaus absolvierte Hiroki Ito eine individuelle Laufeinheit.

Davies hatte sich Ende März bei seinem Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Zeitgleich erlitt der 2024 vom VfB Stuttgart verpflichtete Ito erneut eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes. Weiter an seinem Comeback arbeitet Jamal Musiala.