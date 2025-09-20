FC Bayern feiert besten Saisonstart der BL-Geschichte

SID 20.09.2025 • 18:23 Uhr So gut wie die Münchner stand bislang kein Team nach vier Spielen da. Auch die 18 erzielten Treffer sind Rekord.

Vier Siege in vier Spielen, dazu schon 18 Tore - und nur drei Gegentreffer: Bayern München hat für einen weiteren Rekord gesorgt und den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Der deutsche Rekordmeister übertraf durch das 4:1 (1:0) am Samstag bei der TSG Hoffenheim seine eigene Bestmarke aus der Vorsaison.

Zwölf Punkte nach vier Spieltagen bei einem Torverhältnis von 18:3 waren zuvor noch keinem Team gelungen, auch 18 Treffer in den ersten vier Bundesliga-Spielen sind Rekord. Borussia Mönchengladbach hatte in der Saison 1967/68 zu diesem Zeitpunkt 17 Tore erzielt. Schon in der ersten Spielzeit unter Trainer Vincent Kompany waren die Bayern perfekt gestartet (12 Punkte, 16:3 Tore).