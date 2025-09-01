Newsticker
FC Bayern: Gute Nachrichten von Alphonso Davies und Hiroki Ito

Gute Nachrichten von Bayern-Duo

Daniel Höhn
Alphonso Davies und Hiroki Ito vom FC Bayern haben nach ihren schweren Verletzungen einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht.

Wie der Rekordmeister auf seiner Homepage schrieb, trainierte Davies am Montag wieder mit dem Ball. Der Kanadier hatte sich im März auf einer Länderspielreise das Kreuzband gerissen.

Comeback noch nicht absehbar

Derweil absolvierte Ito eine individuelle Laufeinheit. Der Abwehrspieler hatte sich Ende März beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli erneut den Mittelfuß gebrochen.

Wann sowohl Davies als auch Ito wieder mit der Mannschaft trainieren oder gar spielen können, steht noch nicht fest.

