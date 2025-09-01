FC Bayern: Gute Nachrichten von Alphonso Davies und Hiroki Ito

Daniel Höhn 01.09.2025 • 13:39 Uhr Die Bayern-Stars Alphonso Davies und Hiroki Ito machen nach ihren schweren Verletzungen ein Schritt Richtung Comeback.

Alphonso Davies und Hiroki Ito vom FC Bayern haben nach ihren schweren Verletzungen einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht.

Wie der Rekordmeister auf seiner Homepage schrieb, trainierte Davies am Montag wieder mit dem Ball. Der Kanadier hatte sich im März auf einer Länderspielreise das Kreuzband gerissen.

Comeback noch nicht absehbar

Derweil absolvierte Ito eine individuelle Laufeinheit. Der Abwehrspieler hatte sich Ende März beim 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli erneut den Mittelfuß gebrochen.