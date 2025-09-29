FC Bayern holt Vorstandsmitglied Kasper aus Stuttgart

SID 29.09.2025 • 10:19 Uhr Der Sportökonom übernimmt ab Januar den Posten als Vorstand Marketing und Vertrieb beim Fußball-Rekordmeister.

Bayern München hat sich die Dienste von Rouven Kasper, Vorstandsmitglied beim VfB Stuttgart, gesichert. Der 43-Jährige wechselt zum Jahresbeginn 2026 zum Rekordmeister, verkündeten beide Fußball-Bundesligisten am Montag. Bei den Münchnern werde der Sportökonom zum Vorstand Marketing und Vertrieb berufen und komplettiere die Führungsebene, hieß es in der Mitteilung der Bayern.

„Der Aufsichtsrat ist davon überzeugt, dass Rouven Kasper fachlich und persönlich die richtige Wahl ist, um mit ihm als Vorstand die ambitionierten Ziele des FC Bayern in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu erreichen“, sagte FCB-Präsident Herbert Hainer.