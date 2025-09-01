FC Bayern: Jackson kommt nun wohl doch

SID 01.09.2025 • 15:54 Uhr Nach zweitägigem Wirrwarr steht eine Vereinbarung zwischen dem FC Chelsea und dem deutschen Rekordmeister nun wohl vor dem Abschluss.

Er kommt, er kommt nicht, er kommt: Nach zweitägigem Wirrwarr wird der FC Bayern den senegalesischen Angreifer Nicolas Jackson nun wohl doch unter Vertrag nehmen können. Wie unter anderem das Portal The Athletic berichtet, bietet der FC Chelsea, der seine Zusage für einen Transfer des 24-Jährigen am Samstag zunächst zurückgenommen hatte, den Münchnern eine Leihe mit anschließender Kauf-Verpflichtung bei Erfüllung bestimmter Kriterien an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jacksons Berater Ali Barat sagte zu Sky, dass der Transfer am Sonntag geplatzt gewesen sei. „Aber heute verhandeln die Klubs wieder miteinander. Wir hoffen auf eine Lösung, weil Nicolas Jackson bereit für den FC Bayern ist. Wir kämpfen bis zum Ende um diesen Deal“, sagte er am Montagnachmittag.

Der in der Offensive vielseitig verwendbare Jackson hat für Chelsea in den vergangenen beiden Jahren 65 Einsätze in der Premier League absolviert, dabei erzielte er 24 Treffer und bereitete zehn weitere vor. Für die Nationalmannschaft des Senegal erzielte er in bislang 19 Spielen einen Treffer (drei Vorlagen).

Kurz vor dem Bundesliga-Spiel der Münchner beim FC Augsburg (3:2) am Samstagabend war bekannt geworden, dass Chelsea Jackson wegen einer Verletzung des neuen Stürmers Liam Delap nun doch nicht wie vereinbart verleihen wollte. „Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

{ "placeholderType": "MREC" }