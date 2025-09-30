Newsticker
FC Bayern postet historisches Mannschaftsfoto

Bayern postet historisches Teamfoto

Der FC Bayern München schreibt mit einem Mannschaftsfoto Geschichte und wird von den Fans gefeiert.
Zaubern die Bayern bald in diesem Retro-Look auf dem Platz? Das Portal "Footyheadlines" leakte jetzt erste Bilder.
Niklas Senger
Der FC Bayern München schreibt mit einem Mannschaftsfoto Geschichte und wird von den Fans gefeiert.

Der FC Bayern München setzt ein besonderes Zeichen und veröffentlicht ein historisches Mannschaftsfoto. Erstmals wurden die Männer- und Frauen-Teams des Klubs auf einem Mannschaftsfoto gemeinsam präsentiert.

Bei den Fans im Netz wurde die Aktion gefeiert. „Unsere Mia San Mia Familie“, schrieb ein User unter dem Beitrag bei Instagram. Ein anderer User kommentierte: „Mehr als nur ein Klub! Es ist unsere Familie. Ich bin so dankbar, euch zu unterstützen.“

Schon bei der Meisterfeier am Ende der vergangenen Saison feierten die beiden Profiteams des FC Bayern ihre Titel gemeinsam auf dem Rathausbalkon der Stadt München.

Bayern-Frauen jagen Rekordmeister-Titel

Während die FCB-Männer mit 34 deutschen Meisterschaften längst Rekordmeister sind, machen sich auch die Frauen auf, diesem Erfolg näherzukommen. Mit drei Meisterschaften in Serie durch den FC Bayern fand in der Frauen-Bundesliga eine Wachablösung des zuvor dominanten VfL Wolfsburg statt. Insgesamt steht der FC Bayern bei sieben Titeln und liegt damit nur noch zwei Meisterschaften hinter der SSG Bergisch-Gladbach.

In dieser Saison sind beide Teams noch ohne Niederlage. Während die Männer fünf Siege aus fünf Spielen in der Bundesliga verbuchen konnten, spielten die Frauen lediglich gegen den Außenseiter aus Jena nur 0:0.

